Após eliminação da Copa, Temer diz que seleção honrou as cores do Brasil

19:37 · 06.07.2018 / atualizado às 19:51 por Folhapress

Foto: Agência Brasil

O presidente Michel Temer divulgou uma imagem de apoio à seleção brasileira pouco depois da eliminação do Brasil da Copa do Mundo por uma derrota por 2 a 1 pela Bélgica.

"A seleção jogou com raça. Honrou as cores do Brasil. Um abraço aos jogadores. Vamos em frente", escreveu o presidente em sua conta no Twitter.

Leia mais:

> Confira como a torcida cearense acompanhou a eliminação do Brasil

> Eliminação do Brasil da Copa gera memes no Twitter

> Vote em quem foi o melhor e o pior em campo do Brasil no jogo contra a Bélgica

> Tite iguala Dunga e fracassa após melhor campanha antes da Copa

> Após queda, Tite fica com olhos marejados e evita falar de futuro na seleção

Ao contrário do que aconteceu na segunda (2), quando chutou e acertou o resultado do jogo do Brasil contra o México, o presidente errou seu palpite para a partida desta sexta (6). Ele havia apostado em vitória da seleção por 2 a 1.

A mensagem de Temer não faz nenhuma menção a Tite, técnico da seleção brasileira que declarou no início do ano que não viajaria a Brasília mesmo se a seleção conquistasse o hexa.

Marcela Temer também fez agradecimentos aos jogadores brasileiros. "Valeu, seleção! Vocês demonstraram força e garra na competição!", escreveu ao postar a foto da bandeira brasileira em sua conta do Instagram.

O pré-candidato à Presidência da República pelo MDB, o ex-ministro Henrique Meirelles, lamentou a derrota nas redes sociais. "Infelizmente não deu desta vez. O esporte, assim como a vida, é cheio de surpresas. O importante, sempre, é lutar de cabeça erguida e honrar a camisa."