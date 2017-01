Após desperdiçar várias chances de gol, Ceará perde para o Inter e está eliminado

18:15 · 13.01.2017

Ceará fez partida equilibrada contra o Internacional ( Foto: Bruno Riganti )

O Ceará bem que tentou, mas aabou sendo eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ao ser derrotado pelo Internacional-RS por 1 a 0, na tarde desta sexta-feira (13). Luís Felipe fez o único gol da partida aos 15 minutos do 2º tempo.

O Vovozinho até começou melhor no jogo, mas não aproveitou as várias chances que teve de abrir o placar. O Inter voltou mais organizado na segunda etapa e não vacilou quando Luís Felipe recebeu um cruzamento perfeito e marcou de cabeça o gol da vitória colorada.

No final da partida, o Ceará voltou a pressionar os gaúchos em busca do gol de empate, mas a bola teimava em não entrar. O Internacional também explorou os contra-ataques, mas o resultado final da partida favoreceu aos gaúchos, que avançaram para as oitavas de final.