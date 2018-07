Após demitir Conte, Chelsea anuncia contratação de Maurizio Sarri por 3 anos

08:36 · 14.07.2018 / atualizado às 08:41 por Estadão Conteúdo

Maurizio Sarri é conhecido por ter um jogo mais ofensivo e dinâmico ( Instagram chelseafc )

A longa novela sobre o novo treinador do Chelsea finalmente chegou ao fim neste sábado. Depois de semanas de especulação e um dia após demitir Antonio Conte, o clube londrino anunciou outro italiano para o cargo. Trata-se de Maurizio Sarri, de 59 anos, que fez sucesso no comando do Napoli nas últimas temporadas.

Sarri assinou contrato por três anos com o Chelsea e chega para revolucionar o estilo de jogo da equipe. Afinal, deve trazer a Londres um futebol bem mais ofensivo e veloz, como atuava seu Napoli, algo bem diferente do sistema defensivo e lento de Conte que vinha sendo bastante criticado por imprensa e torcedores.

"Eu espero que possamos prover um futebol divertido para nossos torcedores", declarou Sarri ao site do Chelsea. "E que possamos ser competitivos na luta por troféus ao fim da temporada, que é o que este clube merece."

Após três anos no Napoli, Sarri foi afastado do comando em maio e substituído por Carlo Ancelotti. Imediatamente, seu nome foi especulado como novo técnico do Chelsea, mas sua alta multa rescisória e o alto valor da rescisão de Conte fizeram com que a negociação se arrastasse pelas últimas semanas.

Agora, finalmente os lados chegaram a um acordo e Sarri se tornou o décimo técnico contratado por Roman Abramovich no Chelsea, após José Mourinho, Avram Grant, Luiz Felipe Scolari, Guus Hiddink - interino em duas oportunidades -, Carlo Ancelotti André Villas-Boas, Roberto Di Matteo, Rafael Benítez e Conte.

"O Napoli de Maurizio jogou um dos estilos de futebol mais empolgantes da Europa, impressionando por sua abordagem ofensiva e dinâmica", comentou a diretora esportiva do Chelsea, Marina Granovskaia. "E seus métodos de treino melhoram significativamente os jogadores ao seu dispor."

No Chelsea, Sarri terá a tarefa de implantar este estilo ofensivo, que foi elogiado até por Pep Guardiola. Entre as peças que terá à disposição, o italiano comandará os brasileiros David Luiz e Willian, além de nomes de destaque como Courtois, Kanté, Fábregas e Hazard.