Após deixar o Atlético-MG, Dátolo é confirmado como reforço do Vitória

Argentino fez boas apresentações com o galo em 2015, mas as lesões impediram a continuidade da fase positiva em 2016. ( Foto: Atlético-MG )

O meia Jesús Dátolo foi confirmado oficialmente como novo reforço do Vitória nesta sexta-feira. A negociação já vinha se desenrolando pelos últimos dias, mas somente agora o ex-jogador do Atlético-MG assinou o contrato válido por uma temporada com o clube baiano.

“Me sinto muito feliz de unir minha experiência com a confiança do Vitória depositada em mim. Estou com muita vontade de jogar e feliz em vestir a camisa rubro-negra. O projeto do Vitória este ano é de muita alegria para o torcedor e cabe a nós, jogadores, cumprir esta meta. Não conheço a Bahia, mas dizem que é um lugar maravilhoso”, declarou o argentino ao site do clube.

Dátolo estava sem clube desde que o Atlético-MG o avisou de que não renovaria seu contrato, que terminou no fim do último ano. O jogador, então, negociou com alguns clubes brasileiros, a proposta do Vitória o agradou e o acerto já era dado como certo nos últimos dias.

O próprio Dátolo sinalizou a proximidade do acordo na última quinta-feira, através de sua conta no Instagram, mas acabou cometendo uma gafe na ocasião. A caminho de Salvador para assinar com o clube, o jogador escreveu "Hasta la Vitória", mas emendou com "bora Bahia", expressão comumente utilizada pela torcida rival, do Bahia.

Dátolo chega ao Vitória após três anos com a camisa do Atlético-MG. Teve destaque na campanha do título da Copa do Brasil, em 2014, mas sofreu com as muitas lesões no ano passado e pouco atuou. Além dele, o clube baiano deve oficializar em breve o também meia Cleiton Xavier, do Palmeiras.