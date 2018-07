Após Copa do Mundo, jogadores da Seleção Brasileira aproveitam momentos em família

07:36 · 12.07.2018 / atualizado às 07:42

Após perderem para a Bélgica, na última sexta-feira (6), e serem eliminados da Copa do Mundo da Rússia, jogadores da Seleção Brasileira aproveitam momentos de lazer ao lado da família e amigos.

Belle Silva, por exemplo, esposa de Thiago Silva, assim como fazia durante o Mundial, continua mostrando os bastidores de sua rotina em seu Stories. Todos os dias ela posta dezenas de vídeos. Em alguns, seu marido aparece cabisbaixo, mas acompanhado de toda a família para superar o momento de frustração. Após a Seleção Brasileira ser eliminada, a família do jogador embarcou em um jatinho para a Paris, onde eles residem.

Natália Becker, esposa do 'muso' do time do Brasil, o goleiro Alisson, publicou em seu perfil do Instagram uma imagem em que aparece ao lado do marido e da filhinha do casal. A família aproveita um resort na Itália para desopilar.

A atriz Clarice Alves, casada com Marcelo, publicou, por sua vez, em sua rede social uma foto em que aparece ao lado do marido e do casal Paulo Gustavo e Thales Bretas. Na localização, marcou Barcelona. No Stories, mostrou que assistiu quarta-feira (11) um show de Beyoncé e Jay-Z.

Outra que mostrava tudo que acontecia nos bastidores da Copa do Mundo era Carol Cabrino, esposa de Marquinhos. Sua rotina como digital influencer continua e ela também mostrou em seu Stories momentos de descontração com o marido e com a filha do casal, Maria Eduarda.

Por fim, Douglas Costa usou seu Stories para mostrar que desembarcou no Brasil, mais precisamente em Porto Alegre.

Outros jogadores da Seleção Brasileira, como Neymar, optaram por não mostrar detalhes de onde estão. Na última terça-feira (10), no entanto, o namorado de Bruna Marquezine apareceu em foto ao lado do irmão de criação, Jota Amancio, em Angra, no Rio de Janeiro.