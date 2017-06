Após baixas, Arthur e Jackson Caucaia são chamados para jogo contra o Brasil-RS

11:10 · 07.06.2017 / atualizado às 11:11

O Ceará foi derrotado nessa terça-feira (6) por 1 a 0 para o América-MG e ficou distante do g-4 da Série B, caindo para 11ª colocação. Além disso, para a próxima rodada, o Alvinegro terá duas baixas: Pedro Ken que recebeu cartão vermelho e Élton que saiu machucado. Os atletas voltam para a capital cearense e para seus lugares, Arthur e Jackson Caucaia foram chamados.

Sobre a situação do atacante Élton, o médico do Ceará Dr. Leandro Rêgo falou: "O atleta sentiu desconforto em região posterior da coxa esquerda e volto a Capital para avaliação clínica e imaginológica. Dada a peculiaridade do período longo de viagem, o departamento de futebol demanda plenas condições de jogo dos atletas. Vale ressaltar que a apreciação adequada do quadro clínico do futebolista sempre é melhor realizada nas dependências do clube".

O Ceará volta a jogar pela Série B do Campeonato Brasileiro no sábado (10) contra o Brasil-RS, às 16h30, no estádio Bento de Freitas. A equipe já se encontra em Porto Alegre onde realizará dois treinos antes da partida.