Aos 38 anos, Formiga vai jogar pelo Paris Saint-Germain

15:53 · 31.01.2017 por Agência Estado

Formiga é uma das jogadoras mais experientes do futebol brasileiro ( Foto: CBF )

Com seis Olimpíadas no currículo, Formiga ainda tem muita lenha para queimar. Ainda que tenha se aposentado da seleção brasileira no fim do ano passado, a meio-campista foi anunciada nesta terça-feira como reforço da forte equipe do Paris Saint-Germain, da França. No novo clube, vai vestir a camisa 24.

Símbolo do futebol feminino do Brasil, esteve em todas as edições dos Jogos Olímpicos desde que o futebol feminino entrou no programa. Foi prata em Atenas, em 2004, e também em Pequim, em 2008. No Rio-2016, ano passado, amargou o quarto lugar. Em Mundiais, também são seis participações.

Ela vinha fazendo parte da seleção brasileira permanente, mantida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nos últimos dois anos. Com os salários pagos pela entidade, foi draftada para jogar pelo São José no Brasileirão de 2015 e pelo São Francisco, da Bahia, na edição de 2016.

Agora, ela vai viver uma nova experiência na Europa, depois de passar pelo Malmö, da Suécia, em 2004. No PSG, substituirá a também brasileira Erika, que deixou o clube - o PSG não informou o destino dela. Fará companhia, porém, à atacante Cristiane, outra figurinha carimbada da seleção,

O Paris Saint-Germain tem investido no futebol feminino, contando no seu elenco com algumas das melhores do mundo. A equipe encara o Bayern de Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões, em março. Na temporada passada, a equipe caiu diante do Lyon na semifinal. Na anterior, foi vice-campeã.