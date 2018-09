Aos 36 anos, atacante Ciel retorna ao futebol cearense

13:52 · 13.09.2018

Último clube de Ciel no futebol local foi o Ceará ( Foto: Natinho Rodrigues )

O experiente atacante Ciel é o novo reforço do Caucaia para o restante da temporada 2018. Aos 36 anos, Ciel estava atuando no futebol dos Emirados Árabes, mas já vinha treinando há praticamente um mês junto ao elenco do Caucaia.

"Tivemos uma demora em relação ao Ciel, por conta de ser uma transação intencional. Mas felizmente hoje ele está liberado e pronto para estreia com a camisa do Caucaia. A estreia dele é domingo (16), contra o Fortaleza, no Castelão. É com muita alegria e orgulho que anuncio essa contratação, pois além de um excelente profissional, Ciel demonstra a cada dia ser um homem de palavra e de compromisso", disse o Presidente Roberto Gois.

Washigton Luiz, técnico do Caucaia ,também elogiou o novo contratado. "Ciel vem demonstrando nos treinamentos o que todos já sabem, profissional sério e de muita qualidade, nosso grupo agradece sua vinda e vamos trabalhar agora para conquistar bons resultados." considerou o treinador.