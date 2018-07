Amigo e fã de Neymar, Will Smith elogia brasileiro e compara vida de jogador à de ator

10:44 · 13.07.2018 / atualizado às 10:47 por Folhapress

Will Smith se apresenta na cerimônia de encerramento da Copa do Mundo ( Foto: Reprodução/Instagram )

Um dos principais nomes da cerimônia de encerramento da Copa do Mundo da Rússia, o ator Will Smith -que cantará a canção oficial Live it Up, junto com Nicky Jam e a estrela albanesa Era Istrefi-, se disse um grande fã e amigo de Neymar.

"Gosto muito do time brasileiro e tenho boa relação com Neymar. Já estivemos várias vezes na mesma cidade, mas quase nunca conseguimos nos encontrar. Nos falamos muito, trocamos muita mensagens. Ele é um dos meus jogadores favoritos", disse.

Questionado pela reportagem na entrevista coletiva sobre a atuação do jogador que foi criticado por suas simulações e acabou virando meme e até tema de desafios ao redor do mundo, Will Smith saiu pela tangente.

"Estou nesse ramo há muito tempo para responder a esta pergunta (risos)", disse.

Na sequência, fez a comparação entre as carreiras de um jogador e a de um ator.

"Como ator, você tem algumas situações diferentes. Às vezes você faz 'À Procura da Felicidade', em outras você faz 'Independence Day', e de vez em quando você precisa fazer um 'As Loucas Aventuras de James West'. Ou seja: há dias bons e dias ruins", disse.

Ele afirmou também ser um fã de Cristiano Ronaldo. "Eu amo ele. Nos cruzamos apenas umas vez, mas é um cara incrível, principalmente pelo jeito que interage com as pessoas."

O evento antes da final entre França e Croácia neste domingo (15), às 12h (de Brasília), no estádio Lujniki, em Moscou, será dirigido por Felix Mihailov, o mesmo que dirigiu a cerimônia de abertura.

"É uma festa organizada para os fãs, é uma celebração de futebol", afirmou.