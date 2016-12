Alto Santo é suspenso por 2 anos e Ferroviário é oficializado na Série A do Cearense

A Federação Cearense de Futeboldefiniu três questões importantes para o início dode Futebol de 2017 - Série A. Em resoluções publicadas e divulgadas à imprensa, a organizadora do campeonato oficializa o pedido de desistência do, confirma suspensão de dois anos da equipe de qualquer competição e promove o(FAC) para a elite do futebol estadual. Além disso, acata decisão do TJDF-CE , que suspende rebaixamento dopor não entregar documentação relativa ao Profut.

Nos ofícios, a FCF, em resolução assinada por Eudes Bringel, diretor de competições da entidade, é bem claro sobre os passos com relação ao Alto Santo:

"Suspender o Alto Santo Esporte Clube de todas as competições organizadas e/ou chanceladas pela Federação Cearense de Futebol, pelo prazo de dois anos, a contar do presente ato, nos termos do art. 57 do Regulamento Geral das Competições de 2017".

Além disso, "Determinar o encaminhamento da presente resolução, assim como da documentação pertinente, ao Departamento Jurídico da Federação Cearense de Futebol para que, se assim entender, promova a competente notícia de infração disciplinar desportiva junto ao Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará".

Clássico das Cores será o jogo de abertura da competição

Após mais de um ano de ausência, logo no primeiro jogo da competição, o Ferroviário terá pela frente um rival histórico. O time da Barra do Ceará enfrenta o Fortaleza no dia 15 de janeiro. Enquanto o Leão já treina com parte do seu elenco montado, o time Coral começa os trabalhos praticamente do zero, com a contratação do técnico Marcelo Vilar definida somente nesta terça-feira (27). Pelos lados tricolores, o atacante Lúcio Flávio, promessa de gols, foi apresentado . A equipe leonina já conta com quase 30 jogadores no elenco.

Será a 3ª vez que o Clássico das Cores acontece na estreia da competição. Outras duas vezes foi em 1966 e 1977. Dois placares 0-0. Em 1966, o campeão cearense foi o América-CE. E em 1977, o Ceará conquistou seu tricampeonato. Já o chamado Clássico da Paz, entre Ceará e Ferroviário acontecerá dia 22 de fevereiro, com mando de campo do Alvinegro. Guarany de Sobral terá nova batalha dia 9

Por hora dentro da primeira divisão do Cearense, o Guarany de Sobral ainda terá mais uma batalha a cumprir no dia 9 de janeiro, no pleno do TJDF-CE. O clube espera que a decisão do presidente Dr. Frederico Bandeira seja mantida pelo órgão desportivo.