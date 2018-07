Alisson tem oferta do Liverpool e pode deixar a Roma, diz imprensa inglesa

17:25 · 17.07.2018

Alisson chegando ao estádio para a partida contra a Bélgica. ( Foto: Lucas Figueiredo / CBF )

Titular da seleção brasileira na Copa do Mundo, Alisson pode trocar de clube nesta pré-temporada europeia. De acordo com informações do jornal The Guardian e do Liverpool Echo, o Liverpool abriu conversa com a Roma, nesta terça-feira (17), e fez uma oferta de € 70 milhões (R$ 315 milhões) para contratar o jogador revelado pelo Internacional.

Alisson é a escolha de Jurgen Klopp para ocupar a meta titular do Liverpool a partir da temporada 2018/2019. O clube britânico tem sofrido nos últimos anos com a irregularidade de Karius e Mignolet. Portanto, o atual vice-campeão europeu não vai medir esforços para tirar o brasileiro da Roma -a proposta, caso aceita, é a maior por um goleiro na história do futebol.

Tanto o "Guardian" quanto o "Echo" destacam que o Liverpool ainda não chegou ao valor esperado pela Roma. O clube italiano projeta receber pelo menos € 75 milhões (R$ 337 milhões) para liberar o goleiro de 25 anos, destaque na Série A do Campeonato Italiano em 2018.

Na Itália, o tom adotado para tratar o assunto aborda o que falta para o clube da capital liberar o brasileiro. A Sky Sports local ressalta que a Roma exige estes € 5 milhões (R$ 22,5 milhões) a mais para aceitar a oferta; o Liverpool trabalha até para esta quantia entrar como um bônus na negociação.

A emissora ainda destaca que o Liverpool busca uma rápida negociação para evitar o assédio do Chelsea, que mira Alisson como possível substituto para Courtois.

O belga, eleito o melhor goleiro da Copa do Mundo, possui apenas mais um ano de contrato e já sinalizou que não vai permanecer no clube londrino. Para não sair totalmente no prejuízo, o Chelsea pode negociar Courtois com o Real Madrid, principal interessado no momento.