Algoz de Filipinho, Michel Bourez fatura etapa de Pipeline no Circuito Mundial

14:00 · 20.12.2016 por Agência Estado

Michel Bourez comemora título mundial ( Foto: AFP )

Algoz de Filipe Toledo na quinta fase, o polinésio Michel Bourez surpreendeu na madrugada desta terça-feira e faturou o troféu da tradicional etapa de Pipeline, no Havaí, do Circuito Mundial de Surfe. Bourez, que até corria o risco de ser rebaixado para a divisão de acesso da competição, chegou a eliminar o campeão John John Florence até chegar à final, quando superou o norte-americano Kanoa Igarashi por 7,53 a 6,17.

A maior parte dos brasileiros saíram da disputa na terceira fase, ainda no domingo. Foi o caso dos campeões mundiais Gabriel Medina e Adriano de Souza, o Mineirinho. Medina, por sinal, brigava para realizar o sonho de vencer em Pipeline pela primeira vez na carreira. Depois de despachar Filipinho, que chegou a brigar pelo título na temporada passada, Bourez venceu ninguém menos que o local John John Florence. O surfista havaiano se sagrou campeão mundial pela primeira vez, por antecipação, na etapa passada, em Portugal. Mas, em Pipeline, se despediu nas quartas ao ser batido pelo rival polinésio por 17,20 a 14,00.

Na semifinal, seu adversário foi o norte-americano Kolohe Andino, a quem venceu por 15,37 a 13,93. Na outra semifinal, Kanoa Igarashi levou a melhor no duelo de norte-americanos contra a lenda Kelly Slater, por 15,50 a 15,00. E, na improvável decisão, Bourez chegou ao título com uma vitória apertada.

O triunfo veio em boa hora para o surfista da Polinésia. Ao vencer a última etapa do ano, ele escapou do rebaixamento e terminou a temporada na sexta colocação geral. Gabriel Medina, o melhor brasileiro no campeonato, ficou em terceiro lugar, após chegar à etapa na vice-liderança. Ele foi superado pelo sul-africano Jordy Smith, que parou somente nas quartas de final em Pipeline. Entre outros surfistas do Brasil, Filipinho terminou em 10.º geral, seguido por Mineirinho, campeão em 2015, em 11.º.