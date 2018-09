Agência Mundial Antidoping retira suspensão da agência russa

14:59 · 20.09.2018 por AFP

A Rússia foi punida nas Olimpíadas do Rio, em 2016. ( Foto: Divulgação )

A Agência Mundial Antidoping (AMA) decidiu, nesta quinta-feira (20), retirar a suspensão da agência antidoping russa (Rusada), atingida por sanções ao sistema de doping institucional que existia na Rússia entre 2011 e 2015, anunciou a AMA em sua conta no Twitter.

"Hoje, a grande maioria do comitê executivo da AMA decidiu restabelecer a Rússia como estando em conformidade com o Código, e isso apenas sob condições estritas", disse o presidente da Wada, Craig Reedie, citado na conta oficial do Twitter da instituição.

A vice-primeira-ministra russa encarregada do Esporte, Olga Golodets, comemorou o levantamento da suspensão, assegurando que é o resultado de um "enorme trabalho" realizado nos últimos anos em termos de luta contra o doping.

"Congratulamo-nos com a decisão da AMA. A Rússia confirma seu compromisso com os princípios de um esporte limpo. Nos últimos anos, um enorme trabalho foi feito na Rússia para criar condições claras e transparentes da luta contra o doping", afirmou, citada pelas agências de notícias russas.