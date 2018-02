Acompanhe Ao Vivo: Ferroviário X Fortaleza

16:57 · 25.02.2018 / atualizado às 17:06

Boa tarde, amigos do Diário do Nordeste! Iniciamos agora mais uma transmissão em tempo real. A partir das 17h, Fortaleza e Ferroviário se enfrentam pela 9ª rodada do Cearense 2018. O estádio Presidente Vargas (PV), na capital cearense, será o palco do confronto.

SITUAÇÃO DO FERROVIÁRIO

Embalado pela boa fase vivenciada tanto na Copa do Brasil, onde conseguiu classificação para a 3ª fase do certame após eliminar o Sport, quanto no Campeonato Cearense, competição da qual é o terceiro colocado com 17 pontos conquistados (5V/2E/1D), o Ferrão chega no primeiro Clássico das Cores buscando uma vitória simples para assumir a liderança do Estadual na última rodada do primeiro turno. O técnico Ademir Fonseca poupou os titulares diante do Globo/RN, na última quarta-feira (21), para contar com força máxima contra o Fortaleza. Vale lembrar que o time coral não perde para o rival há quatro anos.

SITUAÇÃO DO FORTALEZA

Único compromisso do clube neste início de temporada, o Campeonato Cearense é a prioridade máxima da diretoria do Leão. O Tricolor do Pici chega na última rodada da primeira fase do Estadual com 18 pontos somados (6V/0E/2D) necessitando de um triunfo no clássico ou empate de, no mínimo, 4 a 4, para recuperar a liderança da competição. O técnico Rogério Ceni não possui nenhum jogador no Departamento Médico e ainda ganhou o reforço do atacante Osvaldo, já regularizado e apto para ser escalado. Uma motivação extra para a equipe, que venceu as duas últimas partidas no torneio, é o fato de não vencer o Ferroviário há seis jogos.

CEARÁ DE OLHO

O primeiro Clássico das Cores de 2018 também é importante para o Alvinegro de Porangabuçu. Depois de cumprir seu dever ao vencer o Tiradentes por 3 a 1, no último sábado (24), os comandados de Marcelo Chamusca esperam pelo resultado do jogo entre Ferroviário e Fortaleza para garantir a liderança da competição. Qualquer empate até 3 a 3 faz o Vovô avançar como líder para a 2ª fase do Estadual. Por outro lado, uma vitória de qualquer dos lados na partida de logo mais coloca o Ceará na vice-liderança.

TABU CORAL

O Ferroviário chega no PV defendendo uma série favorável de resultados diante do Fortaleza. A última vitória leonina no confronto foi em 2014, quando o Tricolor do Pici fez 3 a 1, em disputa válida pelo Estadual. Desde então, são seis jogos de invencibilidade do Ferrão, com direito a eliminação do rival na semifinal do Campeonato Cearense do ano passado, que resultou na perda da vaga para a Copa do Nordeste.

O maior tabu coral da história foi entre 1978 e 1981, quando o Tubarão da Barra passou 18 jogos sem perder, registrando oito vitórias e 10 empates no período. O Fortaleza fez um feito ainda maior de 1999 a 2007, quando demorou 27 jogos para sofrer um revés, somando 21 vitórias e seis empates.

Os resultados dos últimos seis jogos entre as duas equipes são:

- Fortaleza 0x0 Ferroviário (2015 - Taça Fares Lopes)

- Ferroviário 2x1 Fortaleza (2015 - Taça Fares Lopes)

- Ferroviário 2x2 Fortaleza (2017 - Campeonato Cearense)

- Ferroviário 2x0 Fortaleza (2017 - Campeonato Cearense)

- Fortaleza 1x1 Ferroviário (2017 - Campeonato Cearense)

- Fortaleza 0x0 Ferroviário (2017 - Campeonato Cearense)

TÉCNICO INVICTO

O técnico Ademir Fonseca dos Santos, 55 anos, é um dos principais responsáveis pelo bom momento do Ferroviário. Anunciado no dia 30 de janeiro deste ano, o técnico coral chegou ao clube rejeitando seu apelido de “Fogueteiro”, como ficou conhecido após soltar fogos nos treinamentos do Fortaleza Esporte Clube durante a rápida passagem sem nem se quer comandar a equipe em uma única partida, em 2011.

Mais experiente, Ademir exigiu reconhecimento apenas pelo trabalho desempenhado. Pedido acatado pela imprensa e muito notado dentro de campo. Com o Ferroviário, já são sete jogos de invencibilidade, com direito a disputas pelo Campeonato Cearense, Nordestão e Copa do Brasil. A última competição, inclusive, resultou em uma classificação inédita do clube para a 3ª fase do certame nacional após um empate histórico para cima do Sport, depois de levar 3 a 0, e vitória nos pênaltis.

O treinador já acumula passagens por Paysandu, Joinville, Remo, América de Natal, Goiás, São Caetano, Botafogo-PB e Guarani-SP. Tendo levantado a taça do Campeonato Paulista de 2002 com o Ituano e, sob o comando do Papão, vencer o Paraense de 2006, além do Alagoano de 2013 com o CRB.

QUEM APITA?

A arbitragem da partida será toda cearense. O juiz principal é Léo Simão, auxiliado por Rodrigo Joia e Nailton Oliveira.

FERRÃO JÁ DEFINIDO

Bruno Colaço; Túlio, Erandir, Amaral e Sávio; Janeudo, Mazinho, Jean e Mota; Valdo Bacabal e Andrei.

ESCALAÇÃO DO TRICOLOR DO PICI CONFIRMADA

Marcelo Boeck; Roger Carvalho, Adalberto, Leonan e Andrei; Anderson Uchôa, Sergio e Alan Mineiro; Léo Natel, Dênis e Wesley.

As equipes realizam trabalho de aquecimento. Em instantes, o jogo começa no PV.

NÃO VAI SER HOJE

Há 12 anos, Osvaldo dava seus primeiros passos no futebol profissional vestindo a camisa do Fortaleza Esporte Clube. Após passagens por Al-Ahli (EAU), Sporting (POR), Ceará, São Paulo, Fluminense e Sport, além de convocações para a Seleção Brasileira, o atacante retorna ao clube que o revelou em busca da qualidade técnica apresentada no início da carreira.

O novo contratado do Leão já foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pode estrear pelo clube, mas o técnico Rogério Ceni optou por não relacionar o atacante de 30 anos para o Clássico das Cores. Osvaldo ficou dois meses afastados dos gramados e assinou com o Fortaleza por três meses.

AUSÊNCIAS DO TRICOLOR

O único desfalque de Rogério Ceni é o zagueiro Diego Jussani, suspenso por conta do terceiro cartão amarelo. O atleta vinha atuando no plantel titular do Fortaleza.

CAMPEONATO CEARENSE

Sempre é importante relembrar que, por mais que não seja prioridade para determinadas equipes, o Estadual é a porta de entrada para futuras competições nacionais. No caso do Cearense 2018, os dois finalistas garantem vaga para a Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D do ano seguinte.

No entanto, até chegar na grande decisão, as 10 equipes participantes precisam disputar uma 1ª fase, com partidas de turno e returno. Destes times, apenas seis avançam para um etapa do torneio que só possui jogos de ida, totalizando cinco rodadas. Os quatro melhores colocados chegam a semifinal até que, posteriormente, temos a final definida. Apenas os dois últimos colocados são rebaixados para a Segundona do Campeonato Cearense.

GOLS DO FORTALEZA NO ESTADUAL 2018

Gustavo: 8

Wesley: 2

Tinga: 2

Bruno Melo: 2

Jussani: 1

Léo Natel: 2

Leonan: 2

GOLS DO FERROVIÁRIO NO ESTADUAL 2018

Luis Soares: 3

Valdo Bacabal: 3

Janeudo: 2

Andrei Ramalho: 1

João Soares: 1

Léo Paraíba: 1

Mazinho: 1

Rodrigo Rodrigues: 1

Valdeci: 1

80 ANOS DE HISTÓRIA

Ferroviário e Fortaleza já se enfrentaram 312 vezes ao longo da história. Ao todo, são 129 vitórias do Leão, 94 do Tubarão da Barra e 91 empates. O Tricolor do Pici balançou as redes 468 vezes, sofrendo 409 gols contra. O primeiro Clássico das Cores foi marcado por um triunfo leonino por 2 a 0, em 1938. Enquanto o último não saiu do zero a zero, no dia 19 de abril de 2017, pelo Campeonato Cearense.

DIZ, ADEMIR FONSECA

"À distância, eu conheço o Rogério e ele me conhece. Eu sei como ele vai jogar, mas não vou dizer. Apesar de jovem, ele é macaco velho no futebol e sabe das coisas. O importante é que teremos um jogo muito interessante", declarou o técnico coral.

FALA, ROGÉRIO CENI

“O Ferroviário é uma equipe que vem surpreendendo, talvez a que mais surpreenda no momento. Já é grande, mas pela vitória que conseguiu contra o Sport, fora de casa, quando estava perdendo o jogo por 3 a 0 até 30 do segundo tempo e empatou, merece todo respeito. Não se pode negar que é uma equipe com alma e coração e muito rápida. Será um jogo bem difícil nesse domingo”, afirmou o comandante do Leão.

O público vai se mostrando presente para assistir ao 1º Clássico das Cores de 2018. No ano passado, o Tubarão da Barra levou a melhor e não perdeu nenhum jogo para o Leão. Para o confronto, força máxima de ambas as partes no Presidente Vargas.