'A torcida não quer toquinho nem pedalada, quer raça e organização', diz técnico do Fortaleza

"A torcida não quer toquinho de calcanhar, não quer pedalada. Quer uma característica de um time com raça, mas que seja organizada. Tivemos também grandes valores técnicos que vêm crescendo e que irão crescer mais ainda. Uma vitória como essa, aumenta a autoestima do torcedor, a confiança, mas também não pode ser uma armadilha e pensar que tudo está resolvido. Temos de voltar aos trabalhos bastante equilibrados".

Desta forma, procurando passar confiança e esperança para a torcida do Tricolor do Pici, o técnico Hemerson Maria analisou a vitória do Fortaleza, por 1 a 0, sobre o Ceará, nesse domingo (22), na Arena Castelão, no primeiro Clássico-Rei do ano.

>Para lavar a alma

Sobre as vaias nos dois primeiros jogos, o técnico falou: "Entendo perfeitamente o comportamento do torcedor. Sei da angústia, já estive do outro lado. Trabalhamos toda a semana para no final de semana divertir toda uma nação. Esse grupo tem muita responsabilidade e caráter. As vaias foram absorvidas e merecidas. Os dois resultados iniciais foram melhores que a nossa produção. O torcedor do Fortaleza é inteligente, soube reconhecer nosso esforço e foi premiado com a vitória".

Hemerson Maria ainda acrescentou e disse que o time do Fortaleza tem que melhorar no decorrer da competição. "Mesmo com a vitória, nenhum jogador está no ápice do nível técnico e físico, mas já tivemos uma evolução. O que mais preciso é o que menos tenho, o tempo. Agora é trabalhar mais ainda, pois temos outro compromisso difícil já na quinta-feira".

Fortaleza volta a campo, na próxima quinta-feira (26), às 21h30, contra o Bahia, no Castelão, na estreia da Copa do Nordeste. O Leão está no grupo B junto com o tricolor baiano, Altos (PI) e Moto Club (MA).