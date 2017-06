'A obrigação aumenta e temos de ganhar lá', diz técnico do Ceará, sobre partida contra Brasil-RS

10:38 · 09.06.2017 por Vladmir Marques

O Ceará foi para dois jogos fora de casa na Série B com um objetivo de pontuar, de conquistar pelo menos quatro pontos. Mas contra o América/MG a equipe perdeu por 1 a 0 na última terça-feira, no Independência, por isso, diante do Brasil de Pelotas no sábado, às 16h30 no Bento Freitas, o técnico do Vovô, Givanildo Oliveira, disse que a equipe tem obrigação de ganhar.

Para ele, conquistar três pontos e voltar com a pontuação para casa está de bom tamanho. "Depois de perdermos para o América, aobrigação aumenta e temos que ganhar lá do Brasil, para trazer pelo menos três pontos destes seis pontos para casa", afirmou ele, em entrevista à Rádio Verdes Mares após a partida de terça-feira diante do mineiros.

O técnico afirmou também que estudará o Brasil, assistindo a partida da equipe contra o CRB, vencida por 1 a 0 pelos gaúchos, fora de casa.

"O jogo deles está gravado e vou assistir, ver algumas coisas e saber tudo que for possível deles. Assim como eles vão procurar saber da gente e isso é o normal dentro da competição", finalizou o técnico do Ceará.

Com 7 pontos, o Ceará é o 11º colocado da Série B, enquanto o Brasil de Pelotas é o 9º com 8 pontos.