'A Argentina vai ser outra', promete Messi após classificação para a Copa

09:41 · 11.10.2017 por Agência Estado

Camisa 10 se mostrou radiante após os três gols sobre o Equador ( Foto: AFP )

Uma cena rara nos vestiários da Argentina após a classificação para o Mundial da Rússia: o sorriso de Messi. Depois do semblante carregado ao longo de todas as Eliminatórias, com um longo período de silêncio, sem entrevistas, o camisa 10 se mostrou radiante após os três gols que marcou na vitória sobre o Equador por 3 a 1, na noite desta terça-feira, pela rodada final do qualificatório sul-americano para a Copa de 2018.

"Seria uma loucura ficar fora do Mundial. Para mim e para toda a Argentina. Tínhamos medo de ficar fora, mas agora a Argentina será outra", afirmou o jogador em Quito.

Assim que o árbitro brasileiro Anderson Daronco apitou o final da partida na cidade equatoriana, centenas de argentinos saíram às ruas de Buenos Aires para celebrar a classificação como se fosse um título. O craque do Barcelona revela que imaginou como seria duro um possível fracasso quando o Equador fez 1 a 0 antes mesmo de o confronto completar o seu primeiro minuto. "Começamos perdendo o jogo na altitude. Nós não merecíamos ficar fora depois de tanta luta e tanto sofrimento", afirmou.

Para Messi, a vaga na Rússia representa a afirmação do grupo e um momento de paz depois de tantas críticas. "A gente merecia ter conquistado a vaga antes, mas o grupo cresceu, ficou unido e conseguiu a vaga depois de sofrer muito. Trouxemos paz para a seleção e para o povo", disse o astro do Barcelona.