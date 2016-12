'A alegria de subir foi semelhante ou superior a de ser campeão mundial', diz Bosco

19:03 · 28.12.2016 / atualizado às 20:05

Ídolo de muitos torcedores tricolores, o profissional de 42 anos se junta, dentro do Leão, a outros nomes rodados no futebol nacional ( Foto: Thiago Gadelha )

Após 11 anos, o ex-jogador Bosco está de volta ao Fortaleza. Agora, já aposentado, não mais para defender a meta do Leão, porém com uma função importante dentro do clube: como preparador de goleiros do time cearense. Ídolo de muitos torcedores tricolores, o profissional de 42 anos se junta, dentro do Leão, a outros nomes rodados no futebol nacional como César Sampaio, Daniel Frasson e França.

Substituindo o experiente Salvino no cargo, profissional com quem trabalhou na época de jogador, Bosco foi só elogios para seu antecessor e afirmou que sabe da responsabilidade que terá pela frente ao suprir a vaga. "O Salvino foi uma pessoa essencial na minha passagem pelo Fortaleza. Ele tem um histórico com vários goleiros fantásticos. Isso só mostra a capacidade que ele tinha no cargo", disse.

A passagem de Bosco pelo Fortaleza foi tão marcante que o goleiro comparou o acesso conquistado em 2004 com o Tricolor com um dos maiores títulos possíveis como jogador profissional de futebol, o Mundial de Clubes, que o ex-goleiro conquistou com o São Paulo em 2005. "A alegria que eu tive no Fortaleza quando conquistei o acesso em 2004 foi semelhante, ou até superior, que tive como campeão mundial com o São Paulo. Isso por tudo que aconteceu naquele ano", revelou.

Página virada

Já no fim da entrevista coletiva concedida no Pici, nesta quarta-feira (28), o agora preprarador de goleiros do Leão salientou a importância do novo grupo tricolor, para o ano de 2017, esquecer todos os fracassos acumulados durante os últimos anos na tentativa de retornar a Série B do Campeonato Brasileiro. "Não podemos mais ficar lamentando o que passou", finalizou.