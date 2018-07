9º Pé na Carreira entra na reta final de inscrições

12:05 · 17.07.2018 / atualizado às 12:36

Expectativa é de que o evento reuna cerca de quatro mil atletas ( Foto: Divulgação )

A 9ª edição da Corrida de Rua Pé na Carreira, que acontece no próximo dia 29 de julho com largada às 6h no Anfiteatro do Parque do Cocó, entra na reta final de inscrições. A expectativa dos organizadores é de que o evento reúna cerca de quatro mil atletas.

O Pé na Carreira já é consolidado no calendário de corridas de rua de Fortaleza, sendo realizado no período de férias e atraindo turistas corredores. A advogada Indira Domingues é um dos exemplos. Natural de Salvador, ela corre há quatro anos e participará, pela primeira vez, da corrida mais irreverente do País para fazer sua estreia nas corridas de rua de Fortaleza.

“Sempre que viajo para outros estados, eu pesquiso se tem uma prova coincidente a data que estarei na cidade. Eu adorei o fato das pessoas se fantasiarem para o Pé na Carreira, acredito que será uma prova bem divertida. Já corri a São Silvestre e era massa ver as pessoas correndo fantasiadas”, explicou a advogada.

Outros competidores preferem ir fantasiados. É o caso do estudante de educação física e professor de tênis Cid Araújo, conhecido por sempre caprichar e levar o prêmio de melhor fantasiado. Cid participa do Pé na Carreira desde 2012.

A cada ano, ele afirma que fica empolgado com as novidades que a corrida oferece como percurso, patrocinadores, premiações. “Gosto da ideia de poder correr fantasiado porque é engraçado, então é algo que promove saúde com a irreverência do nosso Ceará", explicou.

Inscrições

As inscrições para o 9º Pé na Carreira ainda podem ser feitas pelo site www.penacarreira.com.br e presencialmente nas lojas credenciadas: Pratick – Shopping Plaza Tower – Av Santos Dumont 2626 | (85) 3244.3858; CIAA – Centro Integrado de Apoio ao Atleta. Rua Dep Moreira da Rocha 925 | (85) 2181.0840; Máximo Conforto – Av. Pontes Vieria, 1198 – Lj 03 | (85)3272-2645 / 98976-9696 e Clínica Rua Dr. Gilberto Studart, 155, loja 2A, Cocó | (85) 3037-6063.

Opções de Kits

KIT PARTICIPAÇÃO – Nº de Peito + Chip + Medalha após a prova + Seguro de vida + Serviços de apoio + Hidratação + Reposição energética + Certificado de participação + Participação nos sorteios e promoções

R$ 50,00 (Cinquenta reais) | Lojas credenciadas

R$ 55,00 (Cinquenta e cinco reais) | Internet

KIT COMPLETO – Camisa Personalizada + Bag + Nº de peito + Chip + Medalha após a prova + Seguro de vida + Serviços de apoio + Hidratação + Reposição energética + Certificado de participação + Participação nos sorteios e promoções

R$ 80,00 (Oitenta reais) | Lojas credenciadas

R$ 85,00 (Oitenta e cinco reais) | Internet

Serviço

9º Pé na Carreira

Dia 29 de julho

Local: Anfiteatro do Parque do Cocó, em Fortaleza

Largada: 6h

Informações e inscrições: www.penacarreira.com.br | 85 3109.7599 Nova Letra