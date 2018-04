9º Circuito de Corridas Farmácias Pague Menos movimenta Fortaleza no próximo dia 6 de maio

12:44 · 27.04.2018

Todos os competidores que concluírem o percurso receberão medalhas ( Foto: Bruno Gomes )

Acontece em Fortaleza, no próximo dia 6 de maio (domingo), a primeira etapa do 9º Circuito de Corridas Farmácias Pague Menos. O evento irá reunir 12 mil corredores e distribuir R$ 29 mil em premiações. A etapa já está com as inscrições esgotadas e manterá a largada às 6h, para os competidores do percurso de 21 km, e 15 minutos depois, para os de 2 km, 5 km e 10 km. Ao longo do trajeto os participantes encontrarão bandas de música, muitos postos de hidratação e “coelhos” que vão ditando o ritmo da prova.

A retirada dos kits (contendo camiseta de poliamida, ecobag e diversos brindes dos patrocinadores) será nos dias 4, das 16h às 21h, e 5 de maio, das 8h às 17h, na arena montada no aterro da Praia de Iracema (na altura da rua Carlos Vasconcelos).

Para receber o kit, o número do peito e o chip é indispensável a apresentação do CPF, documento com foto e comprovante de pagamento (e-mail enviado pelo site de inscrições online) – isso vale para todos os participantes, em especial para os maiores de 60 anos beneficiados com 50% de desconto.

Todos que concluírem o percurso receberão medalhas. Além disso, troféus serão entregues para os três primeiros colocados nas distâncias de 5 km e 10 km e há premiação em dinheiro para os três primeiros colocados gerais nas categorias feminino e masculino no percurso de 10 km. Para os 21 km uma novidade: troféus e premiação em dinheiro para os cinco primeiros colocados gerais nas categorias feminino e masculino.

O Circuito de Corridas Pague Menos também traz atividades culturais e sustentáveis em todos os dias de programação abertas ao público. Confira:

Sempre Bem Saúde e Beleza

Os estandes montados na arena vão oferecer diversas atividades como massagens, jogos interativos, dicas de beleza e saúde, distribuição de brindes e lançamento de produtos.

Shows de bandas vão animar os dias 4 e 5 de maio, durante a entrega dos kits. Na sexta-feira a festa será comandada pela banda Os Alfazemas, das 19h às 21h. Já no sábado, a agitação fica por conta do Bloco Camaleões da Vila, das 16h às 18h.

Sempre Bem Social Ecológico

Mais uma vez estará presente o estande especial de Atendimento Farmacêutico, com os serviços do Clinic Farma de aferição de pressão arterial e testes de bioimpedância, além de orientação sobre o uso racional de medicamentos. O espaço dá continuidade à Campanha Medicamento Vencido Tem Lugar Certo, e à coleta de frascos de vidros com tampa plástica para o Programa de Aleitamento Materno do Banco de Leite da Maternidade-Escola Assis Chateaubriand. Quem fizer doações recebe brindes ecológicos, como lixeiras para carro e lápis semente.

Espaço Pet e Espaço Cliente Ouro

Inédito nas outras edições, o Espaço Pet vai abrigar animais de estimação e seus tutores durante a entrega de kits, nos dias 4 e 5 de maio. Além disso, os clientes Ouro Pague Menos terão uma tenda exclusiva, onde vão retirar kits, usar serviços do Clinic Farma, massoterapia e conferir os descontos exclusivos no totem do Desconto Só Meu. No dia da competição, o estande funcionará como guarda-volumes exclusivo para clientes Ouro.

Parte da renda das inscrições é revertida para a Associação Brasileira de Amiotrofia Espinhal (Abrame), que cuida de crianças com problemas no sistema nervoso.

Cerca de 300 mil pessoas já foram impactadas pelas 28 etapas da corrida em 17 capitais do Brasil. Neste ano, a competição se inicia em Fortaleza (CE) no dia 6 de maio e segue para Belém (PA) em 10 de junho, depois para João Pessoa (PB) em 22 de julho e finaliza em Brasília (DF), no dia 2 de dezembro.