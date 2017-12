3ª edição da Corrida Vida reúne mais de 3.500 competidores em despedida da temporada

10:45 · 17.12.2017 / atualizado às 13:10

Em ritmo de confraternização, a 3ª edição da Corrida Vida aconteceu na manhã deste domingo (17), reunindo mais de 3.500 competidores entre atletas profissionais, amadores e para-atletas. Com largada às 6h da manhã, o percurso, que teve início e fim na Praça das Flores, na Avenida Desembargador Moreira, marcou a última etapa do calendário urbano de corridas em Fortaleza.

A prova, organizada pelo Diário do Nordeste, foi distribuída em três categorias, com percursos de 3km, 6km e 12km. Segundo Fernando Elpídio, diretor geral do evento, todas as expectativas da organização foram superadas. “Nos primeiros anos, nós tivemos 2800 inscritos, depois passamos para 3000 e agora já superamos a casa dos 3.500. Então, o que vem se mostrando é que a última corrida do ano acaba sendo uma festa. Os atletas vêm para celebrar. São 52 provas ao longo de 2017 e eles usam essa para extravasar”, declarou.

A alegria também estava presente para os que assistiam a disputa. Acompanhada da filha de 5 anos, Barbara, a dona de casa Debora Lopes, 36 anos, conta que o momento é importante para o incentivo ao esporte. “Tem colegas nossos participando. A Barbara tem muita vontade de correr; se eu deixasse, ela já estava aí correndo. No futuro, ela vai participar”, destacou a mãe.

Superação

Além da festividade, a Corrida Vida também é um momento em que os participantes ultrapassam limites e impõe novos desafios pessoais. Esse é o caso do Gesse Diogo, pernambucano de 36 anos que foi vítima da violência em 2005, quando perdeu parte do movimento dos membros inferiores devido a um disparo de arma de fogo em um assalto.

Recém-chegado na Capital cearense, Gesse afirma que a corrida vai ajuda na recuperação. “É sempre uma autossuperação. Normalmente, só caminho 2km, e aqui é um percurso maior. Eu já tive uma grande melhora por causa das caminhadas., ajuda no processo de resistência também”, destacou.

Outro ponto que também se apresenta de forma desafiadora é a idade. Obstáculo esse também superado ao longo da corrida, como destaca Manoel Lourenço, que, aos 67 anos de idade, completou o percurso de 12km em 1 hora 3 minutos, sagrando-se campeão na modalidade acima dos 60. “Existem duas coisas nas corridas: muito treino e força de vontade. Estou muito feliz. Atividade física é saúde e, com essa idade, não é brincadeira não”, pontuou o aposentado.

Competição

Mesmo se tratando da última corrida profissional de 2017, os atletas presentes não mediram esforços para finalizar a temporada com chave de ouro. Na categoria ‘Masculino Geral 12km’, o título ficou com o cearense Rafael Almeida Silvestre, completando o percurso em 39 minutos e 44 segundos.

Já no feminino, melhor para a paraibana Sandra Maria, que faturou a categoria ‘Feminino Geral 6km’ com um tempo de 50 minutos e 4 segundos. A atleta destacou o alto nível da corrida. “Só tenho que agradecer a Deus por cada dia porque não é fácil, estou com 47 anos e as meninas estão chegando. A corrida é tudo pra mim, você sai da limitação para as coisas boas. Não tem outro esporte tão gostoso como esse”, afirmou.

Na categoria específica para cadeirantes, quem faturou o prêmio foi o aposentado Glimário José, 30 anos. Com um tempo de 28 minutos e 27 segundos em um percurso de 6km, ele pontua que o importante não é a vitória, mas a possibilidade de estar participando. “Sempre é muito bom completar uma prova. A inclusão da Corrida Vida é muito boa porque abre espaço para outras corridas que não tem isso, modalidade para cadeirante. São poucas corridas aqui em Fortaleza que abrem esse espaço pra gente”, ressaltou.

Apoio

O evento deste domingo contou com sete pontos de hidratação, três ambulâncias, 38 agentes de trânsito, 10 agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), além de quatro batedores da Polícia Rodoviária Estadual. Ao longo do trajeto, os competidores possuíam seis pontos de hidratação e alimentação.

Confira os vencedores

Categoria ‘Cadeirante Geral’ - 6km: Glimario José

Categoria ‘Paratleta’ - 6km: José Anidel dos Santos

Categoria ‘Masculino Geral’ - 6km: Gilson de Sousa

Categoria ‘Feminino Geral’ - 6km: Pedrina da Silva Vieira

Categoria ‘Masculino Colaborador’ - 6km: Cassio André da Silva Matos

Categoria ‘Feminino Colaborar’ - 6km: Maria Fabiana Soares de Brito

Categoria ‘Masculino Geral’ - 12km: Rafael Almeida Silvestre

Categoria ‘Feminino Colaborador’ - 12km: Maria Giuvania Alves Santiago

Categoria ‘Masculino Colaborar’ - 12km: Fernando Antonio Menezes

Categoria Feminino Geral’ - 12km: Sandra Maria Alexandre da Silva

Categoria ‘Dupla Feminina’ - 12km: Andrea Almeida Sales de Oliveira e Thaís Candeira de Freitas Rodrigues

Categoria ‘Masculino Faixa Etária de 16 a 25 anos’ - 12km: José Valmar Carolino Bruno

Categoria ‘Masculino Faixa Etária de 26 a 35 anos’ - 12km: Antônio José de Sousa Lopes

Categoria ‘Masculino Faixa Etária de 36 a 45 anos’ - 12km: José Airton Carvalho Pereira

Categoria ‘Masculino Faixa Etária de 46 a 55 anos’ - 12km: Valmir Henrique de Monteiro da Silva

Categoria ‘Masculino Faixa Etária de 56 a 65 anos’ - 12km: Norval Batista Cruz

Categoria ‘Masculino Faixa Etária de 66 a 99 anos’ - 12km: Manoel Lourenço de Freitas Neto

Categoria ‘Feminino Faixa Etária de 16 a 25 anos’ - 12km: Fernanda Pereira da Silva

Categoria ‘Feminino Faixa Etária de 26 a 35 anos’ - 12km: Lina Delhi Gadelha Moreira de Abreu

Categoria ‘Feminino Faixa Etária de 36 a 45 anos’ - 12km: Iara Ferreira Passos

Categoria ‘Feminino Faixa Etária de 46 a 55 anos’ - 12km: Francisca Augusta Barbosa

Categoria ‘Feminino Faixa Etária de 56 a 65 anos’ - 12km: Lucia Maria da Silva

Categoria ‘Feminino Faixa Etária de 66 a 99 anos’ - 12km: Maria Nildes Dias de Sousa