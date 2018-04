24 mil ingressos vendidos antecipadamente para Ceará x Flamengo

18:15 · 26.04.2018 / atualizado às 18:37

A torcida alvinegra deve lotar o Castelão para empurrar o Ceará no domingo contra o Flamengo pela Série A do Brasileiro ( KLEBER A.GONCALVES )

Faltando 3 dias para a partida, cresceu ainda mais a procura de ingressos para Ceará X Flamengo, válido pela 3ª rodada do Brasileirão da Série A, no Castelão. Até o início da tarde desta quinta-feira (26), 24.363 entradas foram comercializadas, parcial informada pela Assessoria de Imprensa do Ceará às 18 horas..

A assessoria de comunicação do Vovô confirmou que não há mais ingressos disponíveis para a torcida visitante desde quarta-feira (25), quando foram vendidas cerca de 8 mil entradas, carga disponibilizada para os rubro-negros. Com cerca de 6 mil lugares indisponíveis para separação dos setores do estádio e das torcidas, o total de ingressos será de 52 mil. Como diante do São Paulo no último domingo, cerca de 10 mil sócios torcedores do Ceará foram ao estádio, a diretoria do clube considera que 41 mil ingressos estão disponíveis para a venda.

O Ceará busca a sua primeira vitória na Série A. Já o Flamengo tenta sequência de pontos, após vencer o América/MG na última rodada. O time carioca jogou na quarta-feira (25) à noite pela Taça Libertadores 2018, contra o Independente Santa Fé, na Colômbia e empatou em 0 a 0, placar que resultou em protestos da torcida no retorno para o Rio de Janeiro.

Confira informações gerais de venda de ingressos

ACESSO TORCIDA DO CEARÁ

- Cadeira superior norte (Portões: R, P e N) e central (Portões: L e J): R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia)

- Cadeira inferior norte (Portões: O e M) e central (Portões: K e I): R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia)

- Cadeira premium (Portão A1): R$ 140,00 (inteira) e R$ 70,00 (meia)

- Cadeira especial (Portão A2): R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia)

ACESSO TORCIDA VISITANTE:

- Cadeira inferior sul (Portões: C e E): R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia)

- Cadeira superior sul (Portões: B e D): R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia)

GRATUIDADES:

-As gratuidades infantis são LIMITADAS para crianças com 12 anos incompletos. O responsável pelo menor deverá comparecer em uma das Lojas Oficiais (exceto a filial do Centro), portando qualquer documento que comprove a idade da criança. Além disso, o responsável deverá garantir também sua entrada para a partida.

-As gratuidades para idosos (a partir de 60 anos) e militares também são LIMITADAS, serão entregues na sexta-feira, 27/04, a partir das 9 horas, na bilheteria B3 da Arena Castelão.

PONTOS DE VENDA:

- Loja Oficial Sou Mais, Av. Dom Luís, 500 – Shopping Aldeota, piso L1 - Aldeota;

- Loja Oficial Sou Mais, Av. Oliveira Paiva, 2797 - Shopping Granito;

- Loja Oficial Sou Mais, Rua Senador Pompeu, 1099 - Shopping Camelo 2 - Centro;

- Loja Oficial Sou Mais, Av. João Pessoa, 3532; Damas;

- Loja Oficial Sou Mais, Rua 45 – Nº63 - Ponto Shopping - Maracanaú/CE.