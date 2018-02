Olhando para o topo

00:00 · 24.02.2018 por Vladimir Marques - Repórter

Polivalente, Ernandes será deslocado para o meio campo na função de volante, com Felipe Jonantan assumindo a lateral esquerda no time 'alternativo' do Ceará que atuará sábado no PV diante do Tiradentes ( Foto: JL Rosa )

É vencer bem, secar os rivais e terminar na liderança. Este é o roteiro do Ceará para a 9ª e última rodada da 1ª Fase do Campeonato Cearense. Para isso, o Vovô precisa vencer bem o Tiradentes neste sábado no Presidente Vargas, às 19 horas, e torcer no domingo para que o Clássico das Cores entre Ferroviário e Fortaleza termine empatado.

As combinações para o Vovô terminar como líder são as seguintes: o time precisa vencer por dois gols de diferença, mas tirando dois gols de saldo do Fortaleza. Ou seja, se vencer o Tiradentes por 2 a 0, o Clássico das Cores precisa terminar sem gols. Caso o Clássico termine 2 a 2, por exemplo, só uma vitória por dois gols de diferença, mas marcando três gols, faz o Vovô terminar líder pelo critério dos gols marcados. Se tiver um vencedor no Clássico, mesmo uma vitória alvinegra por qualquer placar e diferença de gols, deixará o clube na 2ª colocação.

Encerrar a 1ª Fase na frente é importante para definir os mandos de campo na 2ª Fase, além da pontuação geral de todas as fases ser critério de desempate para garantir uma vantagem na final do campeonato.

Mas ainda que o jogo seja importante para o Ceará por todos os motivos citados, a equipe de Marcelo Chamusca não atuará com força máxima. Isso porque, os titulares atuaram na quarta-feira pela Copa do Brasil, se classificando fora diante do Londrina, e o clube já terá outro compromisso pelo torneio na próxima quarta-feira, 28, contra o Atlético/PR, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), às 21h30.

Time alternativo

Com a maratona de jogos, o time reserva será acionado pela 6ª vez no Campeonato Cearense com a missão de buscar a liderança. A equipe 'alternativa' de Chamusca venceu três partidas seguidas no Estadual, contra Uniclinic (2x0), Horizonte (2x1) e Maranguape (5x1).

Assim, a equipe que entra em campo será basicamente a que goleou o Maranguape, mas sem Juninho, por ter atuado como titular na quarta, com Ernandes deslocado para o meio campo e Felipe Jonantan assumindo a lateral esquerda. Além de Fernando Henrique ganhar uma chance do gol, saindo Renan.

"Todo jogo tem a sua importância e esse não é diferente. E o Ceará vencendo, pode ficar em uma colocação melhor, o que pode nos favorecer na próxima etapa do campeonato", declarou o alvinegro Ernandes.

Na suplência, opção para o decorrer do jogo, a novidade é a opção do meia Reina, relacionado pela 1ª vez.

O adversário do Vovô, o Tiradentes será matematicamente rebaixado se empatar. Com 5 pontos, o clube só escapa da degola se vencer, e ainda torcer para que Horizonte ou Guarani de Juazeiro não vençam. O desfalque no Tigre da PM é o atacante Tiago Lima, suspenso.