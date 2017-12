Ofensividade reforçada

00:00 · 18.12.2017 por Vladimir Marques - Repórter

Em 2017, o argentino Germán Pacheco foi o camisa 10 do Alianza Lima, campeão peruano, atuando em 32 partidas e marcando oito gols ( Foto: Divulgação )

O Fortaleza segue se reforçando para a temporada 2018 e confirmou dois jogadores para a setor de criação da equipe, os meia-atacantes Alan Mineiro, de 30 anos, que estava no Vila Nova/GO e o argentino Gérman Pacheco, de 26 anos, vindo do Alianza Lima, do Peru. Ambos assinaram contrato por um ano.

Eles chegam ao Leão após boas temporadas em seus ex-clubes. Em 2017, o argentino atuou 32 partidas pelo time peruano e anotou 8 gols, além de 6 assistências. Já Alan Mineiro, tem números parecidos pelo Vila Nova/GO, atuando em 35 jogos e marcando 11 gols.

A dupla se junta a Edinho e João Henrique, outros dois meias que também haviam sido contratados para 2018. Ou seja, o setor de criação leonino foi todo reformulado em comparação ao elenco que conquistou o acesso para a Série B. Na campanha da Série C, o Leão tinha como meias: Leandro Lima, Adenílson, Everton e Ronny.

Germán Pacheco começou carreira nas categorias de base do Vélez Sarsfield e se transferiu, ainda juvenil, para o Atlético de Madrid em 2006. Na Espanha, passou pelo Rayo Vallecano, antes de voltar para a Argentina pelo Independiente, onde foi campeão da Copa Sulamericana em 2010. Teve uma passagem pelo Karpaty, da Ucrânia, tendo disputado a Europa League na temporada de 2011/2012. Atuou também pelo Juan Aurich, do Peru, jogando com a camisa 9, marcou 38 gols em 107 partidas. Em 2017, Germán Pacheco foi o camisa 10 do Alianza Lima, campeão do torneio Clausura peruano.

O meia Alan Mineiro foi destaque do Vila Nova na Série B do Brasileiro e chega a pedido do técnico Rogério Ceni. Para contar com o jogador, o Leão precisou superar a concorrência do time goiano, que queria a renovação, e do Paraná Clube. Inicialmente, o Ceará demonstrou interesse, mas não levou a negociação a diante. Além do Vila Nova, Alan o teve passagens pelo Corinthians (clube que o emprestou ao Leão), Ferroviária, Bragantino, Boa e Icasa.

Apresentação

Com a confirmação dos dois meias, o Fortaleza já contratou 9 reforços e conta com 16 jogadores de linha para iniciar a pré- temporada. O Leão se apresenta no dia 26 de dezembro já com o técnico Rogério Ceni e estreia no Campeonato Cearense no dia 21 de janeiro contra o Maranguape, no Castelão.