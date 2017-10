Oeste aposta em Mazinho, artilheiro da Série B

00:00 · 14.10.2017

O Oeste vem surpreendendo na Série B e faz uma campanha de recuperação no returno, disputando o acesso para a Série A. E o destaque da equipe é o meia atacante Mazinho, de 29 anos. Ele é o artilheiro da Série B com 13 gols e nos últimos dois jogos, fez cinco gols (dois contra o América-MG e três contra o Guarani).

> Clima de final pelo acesso

Formado nas categorias de base do Oeste, Mazinho foi emprestado para o Marília, Noroeste e São Caetano sem empolgar. Foi quando de volta ao Rubrão, em 2011, fez um bom Campeonato Paulista, marcando sete gols em 18 partidas e se transferiu no ano seguinte para o Palmeiras. No Verdão, ganhou o apelido de Messi Black, mas em duas passagens, não empolgou.

Depois de passagens apagadas por Coritiba e Santa Cruz, o jogador só voltou a se destacar este ano, de volta ao Oeste, agora em definitivo após encerrar vínculo em julho com o Palmeiras. Nesta temporada, Mazinho entrou em campo em 47 vezes, marcando 13 gols.

"Agora sou artilheiro, mas tem que manter os pés no chão para continuar vencendo. Estou aqui desde 2006, tenho um carinho imenso por esse clube e estamos fazendo uma bela Série B".