Novo time estreia

00:00 · 09.01.2017 por Ivan Bezerra - Repórter

Mesclando profissionais já consagrados com uma juventude que cresce na busca por informação esportiva, estreia hoje a nova equipe de esportes da Rádio Verdes Mares.

Profissionais que já escreveram seus nomes na radiofonia brasileira, como Gomes Farias, Sérgio Pinheiro, André Ribeiro e Wilton Bezerra irão conviver com uma juventude fascinada pelo mundo do esporte, todos eles agora sob uma nova direção, a do jornalista e narrador esportivo Antero Neto, que saiu de Aracati para se destacar na transmissão de jogos pelo Brasil.

O torcedor, que já deu o primeiro lugar no Ibope à Verdinha por mais de 40 anos, continuará ouvindo os comentários de Sérgio Pinheiro e Wilton Bezerra e ainda terá à sua disposição a narração descontraída de Gomes Farias, eterno criador de jargões esportivos que ganharam vida.

Equipe completa

Toda essa experiência será municiada por uma juventude que não dorme sem uma boa informação, como Mário Kempes, Tom Alexandrino, Kaio Cézar. A equipe completa é a seguinte: Antero Neto, Gomes Farias, Mário Kempes, Wilton Bezerra, Sérgio Pinheiro, André Ribeiro, Del Luís (repórter do Ceará), Professor Luís Eduardo (plantão), Tom Alexandrino, Carlos Cassiano (repórter do Fortaleza) e Kaio Cézar (narrador).

As mudanças efetuadas passaram pelo crivo de Paulo César Norões, diretor de Programação e Jornalismo do Sistema Verdes Mares. "A Verdes Mares não poderia deixar de olhar para o futuro", disse o diretor.

"O desafio é enorme, mas acima de tudo é muito honroso. Estou empolgado, feliz, animado, porque o pensamento é grandioso. A perspectiva é de crescer cada vez mais, não só a Rádio, mas como todo o Sistema", disse Antero Neto, o chefe da equipe.

Gomes Farias passa o comando para o novo diretor: "A Rádio Verdes Mares pensa no amanhã e eu acho isso muito importante. Nós passamos e a Rádio fica. Nada melhor que um cearense de renome nacional continuar no comando", disse o narrador.

Os antigos e os novos já estão convivendo em harmonia: "O Antero já nasceu feito, pois possui predicados que muitos irão ter só do meio para o fim da carreira", disse Wilton Bezerra.

Para Sérgio Pinheiro as mudanças só solidificaram a certeza de que seu trabalho agrada. "A Verdinha segue líder e priorizando o torcedor", reforçou Mário Kempes. Tom Alexandrino fez uma metáfora com o esporte: "É uma passagem de bastão, e a equipe segue em frente".

Desafios

"Nós decidimos unir a experiência e os novos craques do microfone, que também são especialistas no assunto e vão sacudir".

Paulo César Norões

Diretor de Programação e Jornalismo do SVM

"Os grandes eventos, como sempre aconteceu, como a Copa do Mundo 2018, estarão na rota da Verdinha mais uma vez"

Antero Neto

Diretor de Esportes da Verdinha 810 AM