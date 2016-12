Novo pé que balança rede

00:00 · 28.12.2016 por Ivan Bezerra - Repórter

Lúcio Flávio foi apresentado, inicialmente, aos sócios-torcedores do Fortaleza, como ação de marketing do clube, depois, falou á imprensa ( Foto: Reinaldo Jorge )

Após descartar a renovação de contrato do centroavante Anselmo, artilheiro da equipe na temporada de 2016, o Fortaleza apresentou ontem o atacante Lúcio Flávio, de 30 anos. Também mostrou à imprensa e à torcida, o novo zagueiro, Gabriel, de 21 anos, formado nas categorias de base do Grêmio.

O Leão do Pici resolveu mudar o perfil do homem-gol. Não ficou com Anselmo, que tinha 36 anos e trouxe Lúcio Flávio, 6 anos mais jovem e que por isso, poderá apresentar uma nova alternativa em busca do gol.

Vale lembrar que a diretoria tricolor ainda aposta em fechar outro nome para a camisa 9, que é o do centroavante Jael, que continua em negociação.

O paulista de Sorocaba, Lúcio Flávio da Silva Oliva foi contratado, em grande parte, pelo que realizou no Paraná Clube em 2016, ao disputar 47 partidas e marcar 16 gols no clube.

Melhores momentos

Lúcio Flávio identifica três bons momentos na sua carreira, os quais servirão de inspiração para tentar concretizar os objetivos no seu novo clube. Seu primeiro grande momento na carreira foi no Guaratinguetá, quando marcou 24 gols e colaborou com o acesso da equipe para a Série A-I do Paulistão; O segundo momento foi no acesso, pela Ponte Preta, da Série B para a Série A, quando marcou 7 gols no Campeonato Brasileiro; e o terceiro, este ano no Paraná Clube.

"Estou muito feliz em estar aqui, nesse grupo gigante, de um grande peso no futebol brasileiro. Estava conversando com alguns rapazes, antes da entrevista, e disse a eles que todos estão olhando para o Fortaleza no Brasil, torcendo para que ele consiga subir para Série B", disse o novo centroavante.

O atacante Lúcio Flávio disse que está num bom estado físico, pois não se descuidou no período de férias e jogou a temporada toda de 2016.

Zagueiro Gabriel

Outro apresentado, ontem, foi o zagueiro Gabriel Silva. Cria do Grêmio, o atleta fez dois jogos pelo time principal, à época em que Luiz Felipe Scolari era o treinador do Tricolor Gaúcho. Seus clubes na carreira foram:Grêmio/RS (2015), FSV Frankfurt/ALE (2015-2016) e Barra/SC (2016) e agora Fortaleza.