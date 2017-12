Novo camisa 10 já se encontra no Pici

00:00 · 19.12.2017

Candidato a ser o novo homem da criação do meio-campo do Fortaleza, João Henrique, de 24 anos, vindo do Criciúma/SC, foi o primeiro atleta a se apresentar no Pici, à espera do início da pré-temporada do clube, marcada para o próximo dia 26.

O jovem atleta já veio com malas prontas do Criciúma/SC e ontem foi apresentado à tarde na sala de imprensa do clube, como o nono reforço para 2018.

João Henrique Lago Souza é natural de São Luís Gonzaga, interior gaúcho e começou jogando no futsal, onde desenvolveu a habilidade com a bola no pé. No futebol de campo, começou no Novo Hamburgo, embora ainda como amador, em 2012. No ano seguinte, foi transferido para as categorias de base do Inter/RS. Retornou ao Novo Hamburgo/RS e já como profissional, atuou pelo Operário Ferroviário, do Paraná, novamente Inter/RS, Aymoré/RS e Criciúma. No ano passado, no clube catarinense, ele fez apenas uma partida, porém em 2017 foi que sua performance ganhou mais impulso. Esse ano, foram 26jogos e quatro gols marcados.

De acordo com o diretor de futebol do Fortaleza, Daniel de Paula Pessoa, João Henrique já vinha sendo observado pelo clube: "O João Henrique é um jogador que foi avaliado dentro do perfil de contratações que a gente pretende para 2018. É um jogador diferenciado por causa do uso da canhota. Jogador rápido que tem a qualidade do passe como sua principal característica", elogiou Daniel de Paula.

Sobre suas características, o atleta comentou: "O Dr. Daniel já falou. Eu sou um meia-esquerda que gosta de se movimentar, buscar o passe, a jogada individual e sempre que der, fazer meus gols", explicou o jogador.

Pela primeira vez, João Henrique vem jogar no Nordeste e ele também aproveitou para falar da satisfação em vir trabalhar no clube onde o técnico é o ídolo Rogério Ceni: "A alegria é enorme em poder vir trabalhar com o Rogério Ceni, por toda a história que ele tem dentro do futebol. Agora, é poder trabalhar e ter a certeza de que vou aprender muito com ele", comentou o atleta.

Nove contratações

Até o fechamento desta edição, o Fortaleza já havia anunciado nove contratações: Róger Carvalho (zagueiro); Derley (volante); João Henrique, Germán Pacheco e Alan Mineiro (meio-campistas); Edinho, Léo Natel, Gustavo, e Vítor Jacaré( atacantes).

"Deveremos fazer ainda mais uma cinco ou seis contratações", disse Daniel de Paula. Inclusive, o dirigente referiu-se ao caso do volante Derley, que vem do Santa Cruz/PE. O jogador está punido em 180 pelo STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, mas até amanhã, o advogado do atleta, Osvaldo Sestário, vai entrar com pedido de redução da pena ou transformação em medida social e assim liberar o jogador para assinar contrato. Caso não consiga a redução da pena, o Leão parte para o plano B, buscar outro nome para a função.

E a qualquer momento, o Tricolor poderá anunciar mais um reforço, no caso, o lateral-esquerdo Leonan, do Atlético Mineiro, por indicação de Rogério Ceni.