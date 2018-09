Novidade e desfalque no Ferrão

00:00 · 14.09.2018

Atacante do time, Siloé sofreu a lesão na partida do domingo passado (9), na derrota do Tubarão para o Horizonte por 2 a 1, pela Taça Fares Lopes ( FOTO: DIVULGAÇÃO )

O Ferroviário segue em preparação final para jogar contra o Iguatu, no próximo domingo (16), pela Taça Fares Lopes. Única competição que disputa atualmente, o Time Coral concentra todas as suas forças para vencer o torneio e garantir vaga na Copa do Brasil do próximo ano.

Para o jogo do próximo domingo, o técnico Marcelo Vilar terá uma estreia e um possível problema. A estreia será a do atacante Isac.

Novo reforço, o atacante foi anunciado na última terça-feira (11) e, já regularizado, deve fazer sua estreia diante do Iguatu.

Aos 33 anos, o atacante é mais uma opção para o técnico Marcelo Vilar no setor ofensivo do time. Ex-camisa 9 do Remo, Isac também jogou no Ceará, Icasa, Guarany de Sobral, Horizonte, Itapipoca e no próprio Ferroviário, além de outros clubes brasileiros e do exterior.

"É bom voltar para minha terra e jogar por uma grande equipe", comemorou o jogador que é natural de Fortaleza.

Desfalque

O problema para Vilar pode ser o atacante Siloé. Um dos principais nomes da equipe Coral, ele sofreu uma torção no tornozelo e pode desfalcar o time diante do Iguatu.

O atacante do time da Barra sofreu a lesão na partida do domingo passado (9), na derrota do Tubarão para o Horizonte, por 2 a 1, pela Taça.

"Não foi uma noite feliz! Eu perdi dois gols, coisa que não sou acostumado, e ainda cabei sofrendo uma torção no tornozelo", lamentou. "Estou tratando, melhorando, para domingo estar bem para ajudar a equipe".

Aos 27 anos e acostumado a jogar sob pressão da torcida, o atacante Coral prometeu que a postura do time será diferente diante do Iguatu.

"Estamos trabalhando forte para não acontecer o que aconteceu no jogo passado (contra o Horizonte) e o torcedor pode esperar uma mudança", disse.