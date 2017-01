Nova prova de fogo

00:00 · 26.01.2017 por Ivan Bezerra - Repórter

Motivado pela vitória no clássico-rei contra o Ceará, pelo Campeonato Cearense, o Fortaleza pavimentou o terreno para a sua estreia hoje, às 21h30 na Arena Castelão contra o Bahia, desta feita pela Copa do Nordeste.

Será um jogo cheio de atrações para o torcedor do Leão, além do clássico regional diante de outro adversário tricolor e hoje clube de Série A do Brasileiro.

O departamento de marketing do Fortaleza montou diversas ações para os sócios-torcedores e para a torcida em geral, a começar pela camisa Cordel, que homenageia a cultura nordestina num uniforme temático, usado de forma especial na Copa do Nordeste de 2017.

Essa camisa será sorteada entre os torcedores, além de passagens aéreas para o jogo de volta, em Salvador, afora muita festa junina, antecipada, nos arredores do estádio.

Em campo

Dentro de campo, o Leão do Pici entra com um time totalmente remodelado em comparação ao que enfrentou os baianos pela última vez na Copa do Nordeste de 2016, quando perdeu no mesmo Castelão, sob o comando do técnico Marquinhos Santos.

Nenhum jogador do time cearense que começará a partida, estava no ano passado diante do rival baiano, que vem com alguns jogadores que estavam no primeiro jogo. Será então um time que mantém uma base, o Esquadrão de Aço da Bahia, contra outro que ainda está em formação, com um elenco quase todo novo.

Importância reconhecida

No Fortaleza, a partir do treinador, há um respeito muito grande pela competição, conforme disse na sua entrevista, o técnico Hemerson Maria: "Na minha opinião é a mais tradicional competição regional do país. É a que reúne o maior número de torcedores no estádio; rivalidade imensa; financeiramente, é uma competição que traz rentabilidade para o clube, traz valor de mercado e ela vai difundir a marca do Fortaleza não apenas no Nordeste, como no Sudeste também. Ano passado, eu acompanhava essa competição e para todos nós aqui é muito importante para os nossos objetivos", elogiou o comandante do Leão.

Hemerson Maria ressaltou que seu time ainda vai apresentar oscilações, pois ainda está em formação. Apesar disso, o ambiente no Pici é mais leve, conforme atestam os próprios jogadores. Sendo assim, o técnico deverá manter o time que venceu o Ceará no domingo passado, pelo Estadual.

"A gente estava devendo uma melhor atuação diante do nosso torcedor pelo Campeonato Cearense. Uma vitória no clássico lhe dá uma moral a mais, porém, agora é competição é diferente e vamos lutar por três pontos em casa. Vai ser o nosso quarto jogo do ano e mais uma oportunidade para a gente se entrosar, numa competição importante", disse o volante Vacaria.

"É um novo capítulo no nosso ano. Na segunda-feira passada, colocamos uma vírgula no Campeonato Cearense para iniciar algo muito difícil, mas que está nos nossos planos. É uma disputa rápida e tiro curto e precisamos marcar pontos em casa, porém com os pés no chão, com humildade", disse o goleiro Marcelo Boeck, que irá disputar a sua primeira Copa do Nordeste.

. O treinador tem apenas uma dúvida sobre a participação de Gabriel Pereira, que se recupera de um tostão na coxa.

Bahia preparado

Recém-chegado da disputada na Copa da Flórida, nos EUA, o Bahia disputará a sua primeira partida oficial do ano.No jogo desta quinta-feira, Guto vai mandar a campo um time titular com a base da equipe que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro em 2016, mais alguns jogadores contratados para o ano de 2017. Entre estas novidades no time desse ano, está o atacante argentino Allione, substituto de Edigar Junio, que se machucou nos Estados Unidos. Hernane brocador é outro destaque.