Nova gestão de Alto Santo confirma desistência

Íris Gadelha disse que o problema é a falta de transparência sobre os custos da equipe ( Foto: Reinaldo Jorge )

A nova gestão da Prefeitura Municipal de Alto Santo confirmou a desistência do clube em participar da primeira divisão do Campeonato Cearense deste ano. Segundo a futura prefeita da cidade, Iris Gadelha, a nova administração não teve acesso aos custos do clube e por isso, não tem condições financeiras para arcar com a equipe na elite do futebol cearense.

"A administração atual do Alto Santo é uma verdadeira caixa preta. Não podemos assumir um clube sem conhecermos quanto ele vai custar para o município. É lamentável que o time saia da competição apenas por brigas políticas e inveja da atual gestão", desabafou Íris.

Após a confirmação da notícia que a equipe iria abrir de jogar o cearense, os atletas foram dispensados e muitos ficaram desempregados. O treinador, Raimundo Vagner, agora dirige o Floresta, que busca ficar com essa vaga deixada pelo time do Vale Jaguaribano.

Estádio Coliseu

A cidade ficou nacionalmente famosa após a construção do estádio municipal Coliseu. Ainda incompleto, a futura prefeita disse que esse é outro problema a ser resolvido pela sua gestão.

"Hoje o estádio é fechado com cadeados e grades e a população não tem acesso e não pode aproveitar nada do equipamento. Vamos ter que mudar isso, concluir as obras e abrir para projetos sociais", disse.

Sobre o futuro da equipe, a gestora enfatizou que tem intenção de investir. Com a desistência, o time está automaticamente rebaixado e vai jogar a 3ª divisão.