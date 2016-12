Nilton Ramos é esperado na Barra

00:00 · 21.12.2016

O Ferroviário conseguiu uma vaga na elite do futebol cearense, mas ainda vive dias de incertezas, mesmo estando próximo do início do Estadual 2017. Isto porque o Tubarão da Barra ainda aguarda por definições por parte da diretoria executiva para seguir com a montagem do elenco, que até o momento só conta com jogadores da categoria sub-20.

O presidente Nilton Ramos, que estava em São Paulo resolvendo problemas familiares, deve se reunir com o restante da diretoria para tomar as devidas providências, a começar pela contratação do novo treinador da equipe, que se depender do coordenador Lula Pereira, será Fernando Filho, que já comandou o clube nesta temporada.

"Estamos aguardando o Nilton chegar para nos reunirmos e assim definir as situações pendentes. Daí vamos partir para as contratações e definição da comissão técnica. Pra mim já está certo que o Fernando Filho segue como técnico da equipe, mas precisamos sentar com o presidente para definir isso", disse Lula Pereira.

Números

De acordo com o diretor administrativo do Ferrão, Carlos André, também disse que aguarda o retorno do presidente para resolver os principais problemas do clube. "O presidente Nilton Ramos havia nos dito que chegaria à cidade no início da semana. Fomos até esperá-lo no Aeroporto, mas lá ele não apareceu. Temos várias coisas pendentes, que precisam da assinatura dele nos contratos. Tem também a situação dos funcionários. Ele prometeu que resolveria a situação, que já se arrasta, em termos de atraso, desde junho, mas nós estamos sempre dando vales e amenizando a situação. Mas, os funcionários são pais de família e precisam que tudo seja resolvido", disse Carlos André. O dirigente completou, que por mês a folha salarial dos funcionários fica em R$ 10.090,00.