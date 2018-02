Neymar fora contra o Real

00:00 · 27.02.2018

Após a realização de novos exames, o Paris Saint-Germain anunciou na noite de ontem o diagnóstico sobre a lesão de Neymar. Se a temida fratura foi descartada, o clube informou que o craque sofreu uma fissura no pé, o que o deixará fora de ação pelas próximas semanas e o fará perder o duelo diante do Real Madrid, pelas oitavas Liga dos Campeões.

Em rápido comunicado em seu site oficial, o PSG explicou que Neymar sofreu uma fissura no quinto metatarso do pé direito e ainda torceu a região ântero-externa do tornozelo na vitória do último domingo sobre o Olympique de Marselha, pelo Campeonato Francês. Na ocasião, o craque brasileiro pisou de mau jeito, caiu no gramado acusando muitas dores e precisou ser substituído, chorando muito e assustando a todos.

Como é de praxe entre os clubes europeus, o Paris Saint-Germain não confirmou o tempo de afastamento previsto para Neymar. Porém a ausência do jogador é certa para o duelo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Real, dia 6 de março, na França.

Desta forma, Neymar se torna problema também para a seleção brasileira, que fará amistosos contra Alemanha e Rússia, nos dias 23 e 27 de março, respectivamente. O técnico Tite realizará a convocação para estes confronto, e o atacante dificilmente estará em campo.

Lamento

Na manhã de ontem, Neymar chegou a postar foto de seu tornozelo imobilizado nas redes sociais, com a legenda: "Terminou por hoje". Os primeiros exames que o jogador realizou no Hospital Americano, em Neuilly sur Seine, não mostraram qualquer fratura no local. Havia até a expectativa de que ele pudesse encarar o Real, mas a realização de novos exames confirmaram a gravidade da contusão.

O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, comentou sobre a lesão de Neymar.

"Não gosto que os jogadores se machuquem, não fico contente com isso. Espero que ele possa estar em campo, porque nunca vou desejar que um rival fique fora por lesão.

Não gostei de ver ele se machucar, vi a partida e espero que não seja muito grave", comentou o treinador.

