Na pressa para definir

00:00 · 20.12.2016 por Vladimir Marques - Repórter

O Ceará tem pressa para definir seu elenco para o início dos trabalhos no dia 2 de janeiro, data da reapresentação do clube para as disputas do Campeonato Cearense, Primeira Liga e Copa do Brasil, competições do 1º semestre. Em entrevista à TVDN, o presidente do Ceará, Robinson de Castro, afirmou que espera até o Natal, ou seja, até o fim de semana, ter pelo menos de 90 a 95% do grupo de jogadores formado, facilitando o trabalho do técnico Gilmar Dal Pozzo na formação do time.

"Quero ver se até o Natal a gente está com 90, 95% do grupo formado. Estamos muito avançados em comparação a anos anteriores. Em outros anos chegou jogador aqui no dia dez, quinze, no final de janeiro e queremos que o elenco todo se apresente no dia 2".

Hoje com 20 jogadores no elenco, o clube ainda fará sete contratações: um lateral-esquerdo, dois volantes, dois meias e dois atacantes.

Robinson afirmou que muitas negociações estão em andamento, mas aguarda que pelo menos três atletas definam suas situações entre clubes que estão na Série A e o Ceará.

"Algumas peças demoram mais para fechar. Estamos conversando com três, que estão ligados no mercado de Série A, e se tiveram espaço lá dificilmente optam pela Série B, mas estamos trabalhando firme", disse o mandatário alvinegro.

Magno Alves

A quantidade de atacantes buscados era de quatro atletas, mas com os acertos recentes de Rafael Costa, Alex Amado e Magno Alves, o número diminuiu.

O acerto com o 'Magnata', que era considerado difícil pelo teto salarial de R$ 50 mil do clube para 2017, foi confirmado por Robinson de Castro.

"A negociação está finalizada. Já chegamos a uma situação que segundo ele está ok, e segundo o Ceará também está ok. Daí pra frente eu acho que não há mais o que se fazer em termos de negociação, sendo que já houve o acordo verbal com o atleta. Ele está no interior da Bahia. Retorna na quarta a noite e na quinta-feira deve assinar para garantir sua presença no Ceará no próximo ano", disse ele.

Grupo

Para 2017, o grupo do Vovô conta com os seguintes jogadores: Éverson, Lauro e Diego (goleiros), Tiago Cametá e Éverton Silva (laterais-direitos), Romário (lateral-esquerdo), Valdo, Sandro, Luiz Otávio e Rafael Pereira (zagueiros), Raul, Piauí, Richardson, João Marcos e Jackson Caucaia (volantes), Felipe Menezes e Ricardinho (meias), Rafael Costa, Alex Amado e Magno Alves.