Mundial de Surfe: competição sofre novo adiamento

00:00 · 15.12.2017

John John Florence aproveitou para se divertir nas ondas gigantes do tradicional país do surfe ( Foto: Pedro Bala )

Os últimos três dias na ilha de Oahu, no Havaí, têm sido de condições extremas de surfe. Tanto que a WSL, organizadora do circuito mundial de surfe profissional resolveu deixar o campeonato em suspenso até que as condições para o esporte fiquem excelentes, o que deverá acontecer nesta sexta-feira (15), dia em que as previsões apontam condições perfeitas para Pipeline.

Enquanto isso a ação não parou na costa norte da Ilha de Oahu. O mesmo poderoso swell que paralisou a competição, proporcionou um dos espetáculos mais desafiadores de todos os esportes, com surfistas brasileiros e gringos pegando ondas gigantes que chegavam a mais de cinco metros de tamanho.

Grandes nomes do Big Surf mundial desfilavam pela baia do Waimea enquanto uma multidão de turistas e fotógrafos se amontoavam para assistir ao espetáculo de coragem e técnica exibido tanto por homens, quanto por mulheres. Destaque para o garoto prodígio do Havaí, John John Florence, que foi o único entre os atletas do circuito mundial que visto surfando em Waimea, mostrando muita disposição e apetite por ondas grandes. Vários brasileiros também foram destaque como os paraibanos Fábio Gouveia e Alessandro Costa e o baiano Danilo Couto.

A parada na competição não chegou a pegar os atletas de surpresa, já que faz parte da rotina de todo surfista checar as previsões climáticas. As previsões apontam para ótimas condições no fim de semana, com chances do evento terminar no domingo.

Gabriel Medina ainda enfrentará uma difícil repescagem contra o vencedor das triagens, o havaiano especialista em Pipeline, Dusty Payne. Confira mais conteúdo e fotos da Cobertura Exclusiva do Diário do Nordeste da última etapa do circuito mundial de surfe acessando o blog Manobra Radical.