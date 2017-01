Mudou a rotina

00:00 · 17.01.2017 por Vladimir Marques - Repórter

Ontem à noite o Ceará treinou no Domingão, local da estreia do clube no Estadual ( Foto: Kid Junior )

O Ceará mudou sua rotina de treinos ontem e fez longe de casa a penúltima atividade antes das estreia do Campeonato Cearense, amanhã. Ao invés de um treino no período da tarde no Vovozão como é de praxe, o elenco alvinegro treinou à noite e no estádio Domingão, em Horizonte, local da partida com o Gavião, que acontecerá às 21 hs.

Tudo para aclimatar o elenco ao nível do gramado, iluminação e quebrar o ‘gelo’, a ansiedade da estreia, considerado ‘novo’: deste grupo, apenas sete jogadores atuaram no estádio - o lateral-direito Tiago Cametá, o zagueiro Sandro, os volantes João Marcos e Richardson, o meia Ricardinho e o atacante Magno Alves (jogaram no estádio pelo Ceará), e Jackson Caucaia (por Horizonte e Fortaleza), sendo que Ricardinho e João Marcos não estarão relacionados para a partida por ainda não estarem integrados ao grupo após se recuperam de lesão, portanto apenas cinco já aturam no Domingão.

LEIA MAIS

.Ceará contrata Maxi Biancucchi

Um dos novatos, o atacante Douglas Baggio, afirmou ser necessário um treino de apronto como o de ontem. “É muito bom a gente conhecer o local do jogo, treinar aqui, saber os locais ideais para correr, se movimentar”, disse o atacante.

O lateral-esquerdo Romário também elogiou realizar a atividade no local do jogo. “Cerca de 70% do grupo é novo e não conhece o estádio que faremos a estreia. Temos que parabenizar a comissão e a diretoria para treinarmos no estádio”, declarou o lateral-esquerdo Romário.

Ambos declararam que com a proximidade da estreia, a ansiedade é natural, por isso treinar no estádio ajuda.

“A expectativa é boa, uma ansiedade legal, de começo de competição, acho que é importante em um grupo que quer vencer, quanto mais próximo mais a ansiedade”, declarou Romário.

Já Douglas Baggio acredita que entrar em campo logo.

“Bate uma ansiedade sim nesse primeiro jogo. Espero ficar tranquilo e fazer um bom jogo na quarta-feira e que o Ceará vença logo o primeiro jogo”.

Expectativa

O adversário do Vovô na estreia, o Maranguape, também já treinou no estádio e realizou até amistoso no Domingão, diante do Horizonte, como preparação para o Campeonato Cearense.

O técnico do Ceará, Gilmar Dal Pozzo, espera dificuldades diante do Maranguape, mas afirma que o grupo se preparou bem para a estreia.

“Jogo oficial é um pouco diferente, os adversários tem mais qualidade, O Maranguape já tá treinando a mais tempo e vamos encontrar um pouquinho mais de dificuldade. Mas por se tratar de duas semanas, principalmente o entendimento tático, estou satisfeito dos jogadores”.

A medida que a estreia se aproximava, Dal Pozzo procurou realizar treinamentos em função do adversário, como aconteceu ontem no Domingão, e como deve acontecer hoje, no último treinamento, no Vovozão, às 16 horas.

“Já busquei muita informação do adversário e as ultimas atividades serão mais precisão em função do adversário. E também vamos trabalhar em cima da equipe que inicia o jogo”, finalizou o treinador do Ceará.