Mudança de função

Richardson espera fazer mais gols pelo Ceará jogando adiantado ( FOTO: JL ROSA )

No ano passado, o volante Richardson fez um função do jogador de ligação entre as duas linhas de quatro no esquema do técnico Sérgio Soares, o 4-1-4-1, pela sua qualidade de passe na saída de bola. Ele se destacou na temporada e foi o jogador do Ceará mais regular, com o maior índice de acertos de passes, virando essencial para a equipe.

Mas para este ano, mesmo com o novo técnico Gilmar Dal Pozzo utilizando o mesmo 4-1-4-1, Richardson deve jogar um pouco mais à frente, na primeira linha de quatro, com mais liberdade para atacar. Nos treinamentos de pré-temporada o posicionamento pôde ser notado e deve ser mantido nos jogos do Vovô em 2017. Quem fará a função "antiga" de Richardson no time de Gilmar Dal Pozzo é Jackson Caucaia.

Richardson analisou a nova função que exercerá, com base nos treinamentos. "Eu vinha jogando mais atrás, principalmente no segundo turno da Série B, jogando entre as linhas de quatro e agora com o professor Gilmar, eu estou tendo, to tendo um pouco mais de liberdade para sair para o jogo, atacar".

Adaptado as duas funções, ele declarou não ter preferência, mas admite que todo jogador quer atuar mais próximo do gol.

"Eu não tenho preferência em fazer qualquer uma das funções, mas é claro que todo jogador gosta de estar mais próximo do gol, da área adversária e chegando bem para fazer gols. Eu não sou diferente, quero chegar à frente com desenvoltura e marcar gols este ano".

Mesmo lembrando que pode chegar bem ao ataque, ele ressalta que a primeira função do volante é marcar. "Claro que a primeira função do volante é estar dando suporte para a linha de quatro, ajudando na marcação. É o nosso dever isso, mas o professor está dando essa liberdade chegar. Tenho a confiança dele e espero estar fazer bem a função", explicou.

Retorno

A função que exercerá com Dal Pozzo não é novidade para Richardson no Ceará. Antes da chegada de Sérgio Soares para a Série B, ele jogou mais adiantado com o técnico Lisca e se manteve assim com o interino Cristian de Souza e marcou gols comandado pelos dois.

Com Lisca, ele fez dois gols diante do Maranguape na vitória de 4 a 0 pelo Campeonato Cearense, e já com Cristian, marcou um diante do Uniclinic, na goleada por 5 a 1, também pelo Estadual.