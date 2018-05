Motor da arrancada

00:00 · 07.05.2018 por Ivan Bezerra - Repórter

Meia Dodô chegou para substituir Alan Mineiro no time tricolor, mas, aos poucos, foi mostrando um futebol mais versátil que o atleta do Vila Nova e sendo fundamental para conquista das primeiras vitórias do Leão na competição ( Foto: Thiago Gadelha )

O Fortaleza perdeu a liderança da Série B neste fim de semana para o Vila Nova, justo por conta dos gols de Alan Mineiro, responsável direto pela vitória do tigre goiano contra o rival Goiás, por 3 a 1. Mas o que poderia trazer certa lamentação para o tricolor é motivo de comemoração. Quem chegou para substituir o antigo camisa 10, que não foi nada bem no Pici, foi Raphael Guimarães de Paula, 23 anos, revelado pelo Atlético Mineiro.

Dito assim, talvez o leonino não saiba exatamente de quem se trata, mas o meia ofensivo Dodô, apelidado assim pela semelhança com o craque ex-Botafogo, se encaixou bem com Jean Patrick, Derley e vem sendo titular desde o início do Campeonato Brasileiro da Série B.

A entrada dele no time coincidiu com a rescisão de contrato de Alan Mineiro. Dodô entrou na equipe, como que para substituir o atual meia do Vila, mas, ao final da quarta rodada, mostrou que seu estilo próprio pode brilhar mais que o atleta a quem ele substituiu.

"Não vim substituir ninguém, mas apenas fazer o meu papel, jogar o meu futebol e graças a Deus venho fazendo boas partidas, os resultados estão aparecendo, mas tenho muito a render ainda para ajudar a minha equipe", disse o atleta, que veio do Botafogo de Ribeirão Preto, mas que tem vínculos com o Atlético Mineiro.

Dodô entende que, no momento, o Fortaleza deve seguir pensando jogo a jogo, para galgar cada vez mais posições elevadas no Brasileiro da Série B. "Com os pés no chão, vamos encarar agora o Goiás, que é uma grande equipe. Vi um jogo deles pela Copa do Brasil e é sempre um clube que investe muito para subir para a Série A. Tem bons jogadores, mas aqui nós temos que nos impor e buscar mais um resultado positivo".

Novidade nos treinos

O meia Marlon, de 27 anos, que foi contratado junto ao Sampaio Corrêa/MA, deve iniciar os treinos nesta segunda-feira no seu novo clube. O jogador estava sendo aguardado na última sexta-feira na capital cearense. O Leão pagou a multa rescisória junto ao clube maranhense para contar com o atleta.