Motivos para a queda

00:00 · 07.07.2018 por Vladimir Marques - Repórter

Sem conseguir mostrar seu futebol no primeiro, o time não teve tranquilidade para buscar o resultado no segundo tempo ( FOTO: AFP )

Nunca é fácil digerir uma eliminação em uma Copa do Mundo. Principalmente quando se trata de Brasil, uma seleção com tanta tradição no futebol e penta-campeã. Mas é preciso entender que as derrotas fazem parte da trajetória de grandes seleções, como o Brasil tem amargado nas última quatro Copas. A última delas, ontem contra o Bélgica em Kazan, é mais uma delas, em um jogo típico de Copa do Mundo, em que os detalhes, qualidade do adversário e componente emocional decidiram a partida. Embora a eliminação não seja traumática como das Copas de 1982, 1986 e 2014, será natural que o trabalho de Tite seja contestado, afinal, para o brasileiro, derrota significa fracasso.

O fato é que, mesmo se o Brasil fosse campeão na Rússia, alguns erros durante a preparação e da Copa do Mundo não seriam apagados. Enumeramos os erros que fizeram o Brasil ser eliminado, os cinco 'pecados' cometidos pelo escrete canarinho.

O primeiro erro surgiu logo na convocação do técnico Tite. Embora o treinador tenha apostado em um grupo que fez o Brasil reagir nas eliminatórias, muitos jogadores chegaram à Rússia em condições físicas duvidosas. O lateral-direito Fágner, o meia Renato Augusto e o atacante Douglas Costa tiveram suas preparações comprometidas. Durante os treinamentos, volante Fred também se contundiu e continuou no grupo até não ser mais possível cortar e substituir jogadores. Assim, Tite preferiu esperar demais por seus comandados e não contar com um jogador recém chamado que fortalecesse o grupo.

O segundo e terceiro erros também foram relacionados ao grupo de jogadores, agora ao desempenho durante a Copa. Tite acabou eliminado abraçado em suas convicções, como manter Gabriel Jesus e Paulinho como titulares sem ambos renderem, não utilizando assim, reservas que mereciam uma chance, como Firmino ou Douglas Costa.

O quarto fator foi Neymar. Embora ele tenha iniciado a Copa ainda sem as melhores condições físicas após recuperação de lesão, o astro não foi o jogador que todos esperavam. Por mais que ele não possa decidir um jogo sozinho, pois o futebol é um esporte coletivo, Neymar falhou no momento decisivo. Após uma primeira fase apagada, o jogador do PSG jogou bem diante do México, mas pouco rendeu diante da Bélgica, errando demais em lances capitais da partida.

O ultimo erro foi psicológico. Um time acostumado a sempre sair na frente do placar, a Seleção de Tite se desequilibrou em seu primeiro verdadeiro obstáculo da Copa. O primeiro gol da Bélgica desestruturou taticamente a equipe, com os atletas errando demais e se posicionando mal, e o segundo gol, aos 31 do 1º tempo, evidenciou todo nervosismo e dificuldade para reverter um placar, situação natural para grandes campeões.