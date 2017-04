Motivação x Pressão

00:00 · 08.04.2017 por Ivan Bezerra - Repórter

O técnico Marquinhos Santos encara o momento de maior pressão no seu trabalho e dos jogadores no primeiro semestre, pois sabe que se não avançar à final do Estadual, o prejuízo é incalculável para os tricolores ( Foto: JL Rosa ) No Ferrão, Vladimir de Jesus tem funcionado como um motivador dos jogadores, na busca pela realização do sonho de voltar a conquistar alguma coisa no cenário esportivo local , mas insiste que o clube ainda não ganhou nada ( Foto: Thiago Gadelha )

No segundo jogo entre os dois, pelas semifinais do Campeonato Cearense de 2017, de um lado estará o Fortaleza, derrotado no jogo anterior e sob forte pressão pelo resultado; do outro o Ferroviário, vencedor do duelo passado e podendo administrar uma situação bastante confortável.

O Ferrão joga por mais uma vitória para eliminar o Leão e avançar à final do campeonato. A situação dos corais é tão cômoda, que o time dirigido pelo técnico Vladimir de Jesus jogará ainda por dois empates, para garantir a sua classificação.

Ao Fortaleza, resta apenas a vitória para que possa vencer o terceiro jogo e passar à final do campeonato, sem a necessidade de cobranças de penalidades.

A situação das duas equipes se evidenciou nas posturas ao longo da semana. No Tricolor, os portões foram fechados para um dia de treinamento secreto, onde o técnico Marquinhos Santos procurou encontrar uma formação apropriada para superar a forte marcação do Ferrão, que está à vista para o confronto.

Os corais, ao contrário, abriram os portões para a torcida e para a imprensa. O técnico fez apenas algumas variações na formação principal, mas todos puderam acompanhar tudo.

Muito em jogo

No Leão do Pici paira uma pressão no ar, porque existe muita coisa em jogo. Caso não chegue à final do Estadual, o clube perderá a participação na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil em 2018, o que seria impactante nas finanças e no andamento do projeto rumo ao acesso à Série B.

Uma situação clareou para os lados do Fortaleza. O time não enfrentou problemas de fortes chuvas para treinar em campos de futebol soçaite, embora tenha feito atividades em quatro locais diferentes: Pici, Uniclinic, PV e Arena Castelão. "Os últimos 21 dias foram muito difíceis para o nosso treinamento, porém, nos sete restantes treinamos em campos com a dimensão normal, o que ajuda no trabalho", aliviou-se o técnico Marquinhos Santos.

O treinador do Leão jogou o favoritismo para o adversário, adotando uma postura que foi assumida pelo técnico do Ferrão, Vladimir de Jesus, desde o início da disputa entre os dois times nas semifinais. "O Ferroviário vem como favorito, por aquilo que ele produziu no primeiro jogo. Para nós, foi boa a semana para corrigir os erros que tivemos e procuramos melhorar a evolução da equipe", disse Marquinhos Santos.

Existe um certo mistério para a imprensa, sobre o time exato que Marquinhos lançará, mas o zagueiro Heitor retoma a posição de Del'amore e Gaston Filgueira deverá substituir Bruno Melo na lateral-esquerda. O atacante Lúcio Flávio treinou leve e deve jogar. Uma dúvida é o meia Ronny, que torceu o tornozelo.

Ferroviário

Vladimir de Jesus não terá o volante Glauber nem o lateral Jeanderson, mas ele deslocará Erandir para o setor de volante, promovendo o retorno do zagueiro Túlio, que cumpriu automática, tal e qual o lateral Batata.

"Vamos definir o time só na hora do jogo. Mas, o Ferroviário tem um sonho, pois não chega a uma final há 22 anos e nossa missão é alimentar esse sonho. Somos uma família, onde há brigas, mas também há festa para alimentar esse sonho", disse Vladimir de Jesus.