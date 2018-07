Monteiro encara top 15 do Mundo

00:00 · 18.07.2018

Nesta quarta-feira, no último jogo da quadra central, em torno das 11h, Monteiro desafia o espanhol Pablo Carreño-Busta, 13º do mundo ( FOTO: DIVULGAÇÃO )

Atual tenista número 2 do Brasil e 145º colocado do ranking mundial, o cearense Thiago Monteiro estreou com vitória no Torneio de Bastad, na Suécia, ao bater o local Elias Ymer por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h13min.

Com o triunfo obtido no ATP 250 sueco realizado em quadras de saibro, o brasileiro também encerrou um jejum de mais de dois meses sem ganhar jogos em competições que fazem parte do calendário da elite profissional do tênis. Ele não vencia uma partida deste nível desde o dia 1º de maio, quando estreou no Torneio de Istambul, outro ATP 250 em piso de terra batida, derrotando o austríaco Gerald Melzer.

Nesta terça-feira, atuando diante de um sueco de 22 anos que ocupa a 111ª posição do ranking mundial, o brasileiro exibiu eficiência ao confirmar todos os seus saques e ainda ao aproveitar três de sete chances de quebrar o serviço de Ymer.

"Hoje foi muito bom, consegui manter meu jogo agressivo, ser sólido com meu saque, não fui quebrado, consegui neutralizar a tática dele, atacando com meu forehand e é isso que pretendo usar contra o Carreño nesta quarta, ele é mais experiente, mas preciso usar bem o saque e ser firme com meu forehand e entrar confiante para fazer uma partida e buscar a vitória", disse o cearense após o jogo.

Duro desafio

Com a vitória sobre o tenista local, Monteiro se credenciou para ser o rival de estreia do espanhol Pablo Carreño Busta, 13º colocado da ATP, que abrirá campanha direto na segunda rodada por ser o segundo cabeça de chave em Bastad.

O principal favorito da competição é o argentino Diego Schwartzman, 12º do ranking mundial, que também conheceu nesta terça o seu adversário de estreia. Trata-se do italiano Simone Bolelli, que superou o espanhol Roberto Carballes por 2 sets a 1 de virada, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4.