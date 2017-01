Monteiro e Bellucci são eliminados na estreia

00:00 · 17.01.2017

Contra Tsonga, Monteiro até venceu um set, mas não conseguiu repetir a vitória do Aberto do Rio ( Foto: AFP )

Os dois tenistas brasileiros que entraram em quadra nessa segunda-feira (16) foram eliminados do Aberto da Austrália. Número 80 do mundo, o cearense Thiago Monteiro até conseguiu ganhar um set, mas acabou derrotado pelo francês Jo-Wilfried Tsonga por 3 a 1, parciais de 6/1, 6/3, 6/7 (5-7) e 6/2. Já Thomaz Bellucci foi batido pelo australiano Bernard Tomic em sets direto: 6/2, 6/1 e 6/4.

A vitória de Tsonga sobre Monteiro significou uma revanche para o francês, derrotado pelo cearense no Aberto do Rio de Janeiro, em fevereiro de 2016. Na ocasião, o brasileiro venceu por 2 sets a 1.

Nessa segunda, porém, Tsonga começou o jogo dominante. Abriu 3 a 0, conseguiu ainda mais uma quebra e venceu o primeiro set por 6 a 1. Panorama semelhante ao do segunda parcial, quando também conseguiu vencer no serviço do brasileiro logo no game inicial e manteve a vantagem até uma nova quebra: 6 a 3.

Thiago Monteiro conseguiu equilibrar o jogo no terceiro set, chegou a sacar para fechar com 6 a 5 no placar, mas só conseguiu diminuir a desvantagem com uma vitória no tie-break. Porém, o bom momento do cearense se encerrou, com Tsonga dominando o quarto set e fechando o jogo com um 6 a 4.

Thomaz Bellucci, por sua vez, também levava vantagem no confronto direto com Tomic. Contudo, no quarto jogo entre eles, o australiano foi dominante e venceu com facilidade.