Momento mais difícil

00:00 · 17.09.2018

Técnico Rogério Ceni disse que este é o momento mais delicado do Fortaleza na Série B, lamentou o pênalti perdido no jogo contra o Sampaio, que poderia ter mudado a história da partida, mas conclama o torcedor para chegar junto ( FOTO: JL ROSA )

Líder do Campeonato Brasileiro da Série B com 47 pontos ganhos, o Fortaleza continua sendo, entretanto, o time está há quatro jogos sem vitória, e se for observada a campanha do segundo turno, ele é apenas o 12º colocado, com desempenho de clubes que lutam contra o rebaixamento na Segundona. O aproveitamento do Leão no returno é de apenas 41,7%, o mesmo do Brasil de Pelotas, que luta para não ser rebaixado do campeonato.

A situação se agravou quando o Tricolor do Pici perdeu por 1 a 0 para o Sampaio Corrêa/MA, na última sexta-feira, pela 27ª rodada. E vale lembrar que o jogo estava 0 a 0, quando o lateral-esquerdo Bruno Melo cobrou uma penalidade e o goleiro Andrey, do Sampaio, praticou a defesa. O Leão teve maior posse de bola, mas que não significou nada em termos de resultado.

Delicado

O próprio técnico tricolor, Rogério Ceni, reconheceu que o clube vive o momento mais delicado da competição. O atual momento já é a segunda sequência de quatro jogos sem vitória do Leão na Série B, uma em cada turno.

No segundo turno da competição, o Leão perdeu para Goiás(3a1), empatou com o Figueirense (2a2), foi derrotado pelo Criciúma (2a0) e 1 a0 para o Sampaio Corrêa. Essa oscilação na campanha fez todos os adversários diretos se aproximarem de sua pontuação, eliminando quase toda a folga que o time tinha perante seus rivais.

"Talvez seja a situação mais delicada nossa no campeonato e olhe que ainda somos os líderes da competição. Estou falando em situação mais delicada. Mas, temos que ter calma, manter a cabeça no lugar", disse Rogério.

Torcedor

Na sequência de sua entrevista, Rogério Ceni disse que o antídoto para reverter a situação atual passa pela participação do torcedor, que será fundamental, ao passar credibilidade ao grupo, para iniciar a reação. "Temos que criar uma atmosfera positiva com o torcedor. Ele terá que fazer isso para os jogadores, no Castelão. O torcedor tem que marcar presença no Castelão, vai ter que estar lá para o time conseguir a reação", conclamou.

Segunda vez

Não é a primeira vez que o Fortaleza passa quatro jogos sem vencer na Série B. No primeiro turno, o Tricolor perdeu para a Ponte Preta (2a0), foi derrotado para o Atlético/GO ( 1 a 0) no Castelão, empatou em 0a0 com o CSA e empatou com o Avaí, na Arena Castelão, por 1 a 1. Esse período coincidiu com as lesões dos atacantes Marcinho e Gustavo.

A reação do Tricolor veio na goleada em cima do Juventude, 3 a 0 contra os gaúchos, na casa do adversário. Na ocasião, o atacante Ederson fazia a estreia e marcava seu único gol até agora na competição. Depois, perdeu espaço para iniciar as partidas.

Promoção

Para que a torcida possa atender ao pelo de Rogério Ceni, comparecendo para incentivar o time à vitória, a diretoria tricolor fez uma promoção no preço dos ingressos para o jogo da próxima sexta-feira, às 21h30 contra o Vila Nova, pela 28ª rodada. Veja os preços: Superior central: R$ 20/10; Inferior Sul e Norte: R$ 20/10; Bossa Nova: R$ 50/25; Especial: R$ 60/30 e Premium: R$ 130/65. A venda começou, ontem em vários locais.