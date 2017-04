Missão agora é atacar

00:00 · 06.04.2017 por Ivan Bezerra - Repórter

Em um momento de descontração do treino, realizado no Estádio Antônio Cruz, na Lagoa Redonda, Zé Carlos se posiciona ao lado de Gabriel Pereira ( Foto: Kid Júnior )

Enquanto não se tem uma certeza da recuperação do atacante Lúcio Flávio, o técnico Marquinhos Santos está à procura do companheiro ideal do centroavante Zé Carlos, para o jogo do próximo domingo, às 16 horas n Arena Castelão, contra o Ferroviário. Será o segundo jogo pelas semifinais do Campeonato Cearense de 2017.

A dupla Zé Carlos e Lúcio Flávio começou com dificuldades no início da parceria, entretanto, estavam se encaixando no modelo de jogo do treinador, de tal modo que os gols apareceram, seis para Zé Carlos e 8 para Lúcio Flávio. O grande problema agora é montar a dupla, visto que Lúcio Flávio ainda faz tratamento para se recuperar de dores no músculo adutor de cada perna.

Segundo informações da assessoria do clube, não será necessário fazer nenhum exame de imagem em Lúcio Flávio, pois o atleta apresentou uma melhora de sua lesão. Entretanto, sua participação em mais um clássico contra o Ferrão é uma incógnita.

Existem algumas opções, como Vinícius Baiano, Gabriel Pereira e até Rodrigo Andrade, que faria a função que Daniel Sobralense fazia ano passado.

Experiências

O técnico Marquinhos Santos fez várias experiências no time quase todo, no primeiro treino tático que comandou no Leão, ontem pela manhã. A dupla de ataque testada foi Zé Carlos e Rodrigo Andrade.

A equipe titular ficou assim: Marcelo Boeck; Felipe (Anderson Uchôa), Del'Amore (Heitor), Max Oliveira e Bruno Melo (Gastón Filgueira); Rodrigo Mancha, Jéfferson (Ronny), Pablo e Éverton; Rodrigo Andrade e Zé Carlos.

Os jogadores leoninos mostraram-se descontraídos, no treino de ontem no Estádio Antônio Cruz, mas no final revelaram um pouco de ansiedade, como declarou o meia Éverton: "Há uma certa ansiedade, porque temos um jogo difícil e sabemos que não podemos perder, mas vamos trabalhar forte, respeitando o Ferroviário, mas para entrar no domingo e vencer o jogo".