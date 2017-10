Minas e Rio duelam na quadra do CFO

00:00 · 13.10.2017 / atualizado às 12:47

Técnico multicampeão Bernardinho é atração à parte em jogão que deve atrair bom público ao Centro de Formação Olímpica (CFO) ( FOTO: FUTURA PRESS )

Pela primeira vez na história, a cidade de Fortaleza vai receber, hoje, às 21h30, no Centro de Formação Olímpica, a grande final da Supercopa de vôlei, evento que reúne os dois melhores clubes atualmente no esporte, no Brasil.

O Rio de Janeiro, comandando pelo técnico Bernardinho, tenta manter a hegemonia conquistada ao longo do ano, quando faturou a Superliga Feminina e a Copa do Brasil.

Com isso, a competição realizada na capital cearense, que deveria ser o embate entre os campeões dos dois torneios, terá o segundo colocado na Copa do Brasil, o Minas.

A equipe carioca conta com vários destaques do vôlei brasileiro e com grandes atuações pela seleção brasileira. Gabi, Drussylla, Roberta e a bicampeã olímpica Fabi estrelam o time comandado por Bernardinho.

Já o time mineiro, que tem como treinador o italiano Stefano Lavarini, conta com as também conhecidas Rosamaria, Leia e Carol Gattaz.

Boa fase

A partida desta noite promete alto nível técnico, já que as duas equipes vivem bom momento. Ambas venceram os seus últimos compromissos na última semana, que foram válidos pelos campeonatos estaduais.

Rio de Janeiro e Minas já tem histórico de confrontos recentes. Na última Superliga, os dois se enfrentaram nas disputas de semifinal, com o time de Bernardinho se dando melhor no total de cinco partidas. No entanto, nada foi fácil. O Minas chegou a liderar a série de jogos com um 2 a 1, posteriormente permitindo a virada do Rio de Janeiro.

Além dos títulos e dos bons resultados no confronto direto, o Rio de Janeiro tem outros pontos que pesam ao seu favor e lhe dão favoritismo: o time é o atual vice-campeão mundial de clubes de vôlei feminino.

Ingressos

As entradas para a partida podem ser compradas em pontos presenciais ou em neste site. A Bilheteria oficial funciona na Arena do Centro de Formação Olímpica. Os preços variam de R$ 20 a R$ 60

Ponto 1 (sem taxa de conveniência)

Endereço: Arena do Centro de Formação Olímpica - Rua Alberto Craveiro, S/nº ,Fortaleza – CE

Horário de funcionamento: 10h as 18h;

Horário de funcionamento no dia dos jogos: 11/10 – 13h às 21h e 13/10 – 15h30 às 23h30

Formas de pagamento: dinheiro, cartão de débito e crédito. Bandeiras: Visa, Mastercard, American Express, Elo e Diners;

Demais pontos (com taxa de conveniência)