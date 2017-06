Melhores em quadra

00:00 · 10.06.2017

Competição será disputada em dois turnos. Destaque é a volta do Sumov, maior campeão cearense ( Foto: Kiko Silva/Arquivo )

O Campeonato Cearense de Futsal 2017 começa neste sábado (10), com transmissão ao vivo pela TV Diário. As principais equipes do futsal estadual disputarão o maior título do Estado. Para a abertura da competição, o atual campeão Horizonte encara a equipe da Universidade Federal do Ceará, às 18h. Todos os sábados, a TV Diário irá transmitir ao vivo, às 18h, um jogo da rodada. O campeonato é disputado em dois turnos. Doze times são divididos em dois grupos de seis, onde todos se enfrentam dentro do seu grupo, alternando os mandantes nos turnos, ou seja, quem jogou em casa no 1º, joga fora no 2º.

Em ambos os turnos, os quatro primeiros colocados de cada grupo se classificam para a fase quartas-de-final, onde o 1º colocado do Grupo A enfrenta o 4º do Grupo B em jogos de ida e volta, o 2º enfrenta o 3º e assim por diante, tendo o time de melhor colocação vantagem em caso de resultados iguais. Os vencedores avançam para a semifinal, e, em seguida, para a final.

Tradição

"Só em falar em Campeonato Cearense de Futsal, a marca já é muito forte devido a toda história que tem o nosso futsal. Pelo 10º ano terá a transmissão da TV Diário, comprovando que a competição é um sucesso e o legal é ser realmente um Campeonato Cearense. Temos equipes de Jijoca de Jericoacoara, a times da Capital e Região Metropolitana e a certeza de grandes jogos", disse o coordenador esportivo Antero Neto.

Crescendo cada vez mais e, consequentemente, com maior visibilidade, o Campeonato Cearense de Futsal conta com quatro equipes a mais do que o ano passado, incluindo algumas que nunca estiveram na competição estadual.

Os competidores

Doze equipes estão na disputa do título este ano. O Horizonte é, certamente, um dos favoritos. A equipe é atual bicampeã e possui quatro títulos Estaduais no total, além de ter conquistado o título da Copa do Ceará de Futsal 2017 no último dia 20 de maio. Outro clube de destaque é o Grêmio Recreativo, o outro finalista da Copa do Ceará e vice-campeão Estadual em 2015.

O Sumov, maior campeão isolado e disparado, com 22 títulos, é outra equipe que pode mostrar grande força na competição. A equipe tenta se reerguer no cenário cearense, sem conquistar um Estadual desde 2000.

Além deles, a equipe de Mombaça pode surpreender, na tentativa de repetir o título conquistado em 2014. A baixa será a ausência do Tianguá.