Melhores do ano

00:00 · 31.12.2016

Triatleta Roberto Brasil pretende repetir os feitos de 2017 e ainda faturar o mundial na Holanda; Carlos Mário 'Bebê' conquistou o planeta no kitesurf em 2016. Ele arrebentou na Nova Caledônia Viviane 'Sucuri' emocionou mundo do MMA ao bater atleta canadense na primeira luta pelo badalado UFC

Eles deram orgulho ao Estado do Ceará em vários esportes no ano de 2016. E o Diário do Nordeste resolveu perguntar aos internautas qual deles proporcionou mais emoção ao se destacar em sua modalidade durante a atual temporada. A enquete ficou disponível na página oficial do jornal por 24 horas, entre a última quinta-feira (29) e a sexta-feira (30) de dezembro.

Com a maioria dos votos, o triatleta Roberto Brasil, que foi campeão mundial de aquathlon no México, em 2016, venceu a disputa contra outros grandes nomes do esporte cearense como o kitesurfista Carlos Mário 'Bebê' (2º), que foi campeão mundial na Oceania, e a lutadora de MMA Viviane 'Sucuri' (3ª), que venceu a sua primeira luta pelo Ultimate Fight Championship (UFC). Disputaram também o jogador de futebol Raffael, que atua no Borussia Mondengladbach, da Alemanha, a jogadora de futsal da Seleção Brasileira Amandinha, considerada a melhor do mundo, o tenista Thiago Monteiro, que avançou dezenas de posições no ranking da ATP e a bodyboarder Isabela Sousa, que se sagrou tetracampeã mundial neste ano.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Roberto Brasil recebeu com entusiasmo o carinho dado pelos internautas através da votação. "Primeiramente gostaria de agradecer a Deus, à minha esposa, Sand Débora, e ao meu filho Abraão. Também queria agradecer à minha mãe e meu pai, que proporcionaram minha vida ao esporte, além do meu treinador, Helder Ornelas".

2016 perfeito

Sobre a atual temporada, Brasil acredita que foi um ano especial. "Falar de 2016 é até emocionante. Foi um ano espetacular. Me tornei campeão brasileiro e mundial. Eu tinha parado quase quatro anos no triatlo, apesar desses 20 anos. Sem explicação. Foi fantástico. Conquistas tanto na vida pessoal, como no esporte. Se fosse dar nota de 0 a 10, eu daria 1000", avalia com exaltação.

Para 2017, as metas de Brasil são para manutenção da temporada anterior, recheada de títulos expressivos. "Objetivo é ser campeão mundial tanto no aquathlon, na Austrália, quanto no mundial de triatlo, que vai ser na Holanda, em Roterdã. Além disso, tem dia 26 de novembro, o '70.3' em Fortaleza. Esses são os objetivo de 2017", avalia.

Estado em destaque

Além de Roberto Brasil, outros atletas conquistaram espaços importantes em vários esportes. Além dos citados na enquete, outros atletas radicados no Estado alcançaram bons resultados. A jogadora de vôlei de praia Larissa França, que treina na Capital, ficou em quarto lugar nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Luiz Altamir, da natação, também disputou os Jogos, sendo esta a sua primeira participação.