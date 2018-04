Melhor piso dos estádios da Série D é no Ceará

00:00 · 27.04.2018

Técnico Maurílio Silva, do Ferroviário, considera que os gramados são um adversário a mais ( Foto: Kid Júnior )

O técnico do Ferroviário, Maurílio Silva, reclamou dos gramados em que seu clube terá de jogar na Série D. Ele considera o piso do PV o melhor em que seu time vai jogar nessa primeira fase do Brasileiro da Séri e D.

"Nós vamos jogar em casa e se não me engano, o nosso time é o único que tem o melhor campo do nosso grupo. Então, nós vamos enfrentar aqui equipes que vão vir fechadas. Quando saímos, jogamos em campos ruins como o de Barra do Corda, que tanto atrapalhou a nós como a eles também. Nada contra a instituição, mas o campo prejudica".

Maurílio Silva testou duas formações ontem à tarde, no treino coletivo para enfrentar o IV de Julho/PI, amanhã às 16 horas no PV, pela segunda rodada. O time testado foi: Léo; Lucas Mendes, Erandir, André Lima, Luís Fernando e Marcelo Bispo; Leanderson, Mazinho, Janeudo e Esquerdinha; Edson Cariús.