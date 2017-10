Mega-mosaico e lotação

00:00 · 14.10.2017

O jogo entre Fortaleza e CSA, válido pela primeira final do Brasileirão da Série C e que acontece neste sábado, às 19h, na Arena Castelão, poderá ter o maior público do ano em 2017 no futebol cearense. Foram vendidos __ mil ingressos por antecipação, fora o número de sócios do Tricolor de Aço, que já superou a marca de 11 mil. Até o momento, a partida entre Ceará e Londrina, pela Série B, detém o recorde deste ano com 40,2 mil pagantes.

Além do número de pessoas, o destaque fica pela festa e o espetáculo que a torcida tricolor promete para a partida. Um mega-mosaico é prometido pela torcida tricolor. Segundo o ouvidor do Fortaleza, coronel Plauto de Lima, que participou da reunião de providências, a preparação é para que o 'maior mosaico já visto em estádios de futebol no Brasil' seja mostrado antes da bola rolar neste sábado. Foram colocados à venda 57 mil bilhetes, que é a atual capacidade de público da Arena Castelão.

Trânsito preocupa

A possibilidade de lotação do Castelão já faz com o que o torcedor saiba naturalmente que o deslocamento para a Arena poderá ser complicado, devido aos engarrafamentos e à dificuldade de estacionar. No entanto, além desse fato, um ingrediente a mais exigirá do torcedor ainda mais atenção para não ficar preso ao trânsito e perder parte do jogo. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) está seguindo orientações de uma portaria da Prefeitura de Fortaleza e não está executando o ordenamento de trânsito nas partidas de futebol. "A AMC esclarece que está apenas cumprindo o Código de Transito Brasileiro (CTB) que determina que, no caso de eventos de natureza inteiramente privados (como jogos de clube de futebol) e que causem grande impacto na circulação viária, a obrigatoriedade dos responsáveis é custear as despesas com sinalização e orientação de trânsito", disse o órgão em nota.

O Fortaleza Esporte Clube anunciou nesta semana que está acionando a Autarquia judicialmente sobre essa questão. Porém, para a partida deste sábado, o imbróglio não foi resolvido e não haverá profissionais de trânsito trabalhando na partida.

Serviço

Preços de ingressos

Superior R$ 40/20, inferior R$ 50/25, Especial R$ 60/30, Premium R$ 150/75

Vendas no dia do jogo

Lojas credenciadas (até 13h)

Arena Castelão (a partir de 16h)

Abertura dos portões

A partir das 16 h

Acesso e bilheteria da torcida visitante

Portão R e bilheteria B1

Ingressos vendidos (última parcial)

29 mil bilhetes

Número de policiais civis, militares e bombeiros

500 policiais militares, 10 policiais civis, 35 bombeiros

Número de seguranças privados

400 profissionais