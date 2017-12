Medina sofre, mas segue vivo

00:00 · 18.12.2017

Brasileiro estava pressionado com o risco de eliminação e perda do título, mas venceu em duas rodadas e avançou para a quarta fase ( FOTO: AFP )

Um dia de muitas emoções em Pipeline, Havaí. O brasileiro Gabriel Medina segue vivo na disputa pelo título do Circuito Mundial de Surfe. Ontem, ele precisava vencer a repescagem da última etapa da competição para não deixar a disputa precocemente e decepcionar a torcida. E, com certa tranquilidade, superou o local Dusty Payne e avançou à terceira rodada. Porém, já no outro confronto, o surfista contou com os últimos segundos para fazer manobra salvadora e ultrapassar o australiano Josh Kerr, que vencia.

Na repescagem, pressionado pela necessidade da vitória, Medina logo conseguiu duas ondas de 6,33 pontos e abriu boa vantagem. Dusty Payne ainda somou 7,17 pouco depois, mas o brasileiro respondeu com um bom tubo, recebeu um 9 e fechou a tranquila vitória por 15,33 a 8,50.

Campeão mundial em 2014, Medina havia decepcionado na primeira rodada ao ser apenas o terceiro de sua bateria, atrás de seu compatriota Miguel Pupo e do havaiano Benji Brand. Mas demonstrou estar com a confiança recuperada para a terceira rodada. No entanto, para superar o australiano por 10 a 9.83, ele precisou dos últimos minutos para se sair vencedor.

O maior rival de Medina na luta pelo título é o havaiano John John Florence, que lidera o ranking e já havia se garantido na quarta fase.

Entrevista exclusiva

Ao enviado especial do Diário do Nordeste, George Noronha, Gabriel Medina falou sobre o momento de expectativa.

"Foram cinco dias sem competição em que eu aproveitei pra surfar bastante. As ondas estavam um pouco demoradas, mas muito boas. Quanto a pressão, estou bem tranquilo. Eu gosto de surfar sob pressão, lido bem com situações assim. Meu pai é que fica um pouco nervoso, mas é normal. Como disse, estamos acostumados. Agora é ir com tudo para as próximas fases e focar na vitória. Não quero ficar me preocupando com o título mundial. O foco é vencer, o resto é consequência", declarou.

Eliminações

Alguns brasileiros deram adeus à etapa de Pipeline. Foi o caso de Filipe Toledo, que perdeu para outro brasileiro, Ian Gouveia. Outro atleta nacional que foi eliminado do evento foi Wiggolly Dantas, que agora passa a depender do resultado de seus adversários diretos para continuar a fazer parte da Elite do Surf Mundial em 2018.

